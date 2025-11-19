בג"ץ פרסם בצהריים (רביעי) פסק דין שמורה לממשלה לגבש "מדיניות אכיפה אפקטיבית" כלפי משתמטים חרדים, שתכלול תוכנית לצעדי אכיפה משמעותיים במישור הפלילי, ולצידם פעולות משלימות נרחבות במישור הכלכלי-אזרחי.

על פי הצו, שעליו הסכימו השופטים פה אחד, מחייב בג"ץ את הממשלה לגבש צעדי אכיפה פליליים כדי לאכוף את חוק הגיוס, בנוסף לצעדים משלימים במישור הכלכלי-אזרחי - כמו איסור הטבות, בהן סבסוד.

בית המשפט מתח ביקורת על רשויות המדינה: "התנהלות הרשויות אינה רחוקה מהתנערות מלאה מאכיפת חובת הגיוס לגבי בני הציבור החרדי". בצו נקבע כי על המדינה "לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית לשם נקיטת הליכים פליליים ממשיים כלפי מי שהוכרזו כמשתמטים מקרב בני הציבור החרדי".

עוד נכתב בפסק הדין כי "ככל שהמדיניות שתיקבע תאפשר יצירת ערוצי מימון עוקפים, לא ניתן יהיה לראותה כאפקטיבית, וממילא, כממלאת אחר התנאים הנדרשים". בנוסף, הודגש: "אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר או עקיף להשתמטות מחובת הגיוס, למשל כאלה המוענקות לתלמיד ישיבה בתור שכזה, כאשר הימצאותו בישיבה משמיעה השתמטות מחובת הגיוס".

פסק הדין המלא

השופט נעם סולברג, שכתב את פסק הדין המרכזי אליו הצטרפו יתר השופטים, הדגיש כי "אין סתירה בין לימוד התורה החשוב לבין הגיוס לצה"ל החשוב, למרות שיש המנסים להציג זאת כך".

"לא קונפליקט יש כאן כי אם שני צדדים של אותו המטבע: חובתו של היחיד לעמו, לארצו ולתורתו". הוא הדגיש כי החובה לצאת למלחמות הגנה, מלחמות אין ברירה, חלה גם על לומדי תורה, וכי "במלחמת מצוה 'הכול יוצאין', ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה", ואף ש"אפילו תלמידי חכמים צריכים ליבטל מלימודם".

השופט סולברג הביא את דברי הרב חיים מבריסק, שהזהיר כי "מי שאינו יודע מתי לסגור את הגמרא, מוטב שלא יפתח אותה".

מוקדם יותר הבוקר הודיעו מנהיגי הציבור הליטאי, הרב לנדו והרב הירש, לחברי הכנסת ממפלגת דגל התורה כי הוחלט לתת "אור ירוק" לקידום חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון בהקדם.

החוק עצמו לא קודם בוועדת החוץ והביטחון עד כה למרות חרם ההצבעות של המפלגות החרדיות על הקואליציה בגלל ההמתנה להוראות הרבנים, ובפרט הרב לנדו.

בליכוד מתחו ביקורת על הודעת דגל התורה ואמרו כי ציפו לתשובה חד-משמעית בעד או נגד החוק. במפלגתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לא מעוניינים כעת לספוג את המחיר הציבורי, כל עוד אין ודאות סביב היתכנות חוק הגיוס.