חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) זעם בדיון בוועדת החוץ והביטחון על סעיף בהצעת חוק הגיוס, המבקש לחייב את משרד הביטחון למנות מפקחים עצמאיים על נוכחות תלמידים בישיבות ובכוללים.

לדבריו, כי רק הישיבות החרדיות נדרשות לעבור פיקוח כפול, בעוד תנועות נוער מקבלות תקציבי עתק מהמדינה על בסיס נתונים מלפני יותר מעשור.

"תנועה מסוימת קיבלה תקציב על 37 אלף חניכים, בזמן שבפועל היו בה 2,000 חניכים בלבד", אמר פרוש. "אם מישהו היה שומע על חרדים שמקבלים תקציב על בסיס נתונים לא נכונים, הארץ היתה רועדת".

בהמשך דבריו תקף את הצעת החוק עצמה וטען כי מדובר ביצירת כפל מיותר. "הצעת החוק מבקשת למעשה לייצר כפל. מי שמכיר - הדבר שהכי מכעס את אגף התקציבים זה המילה כפל. אם שני גופים ממשלתיים עושים אותו דבר, זה בזבוז כספי ציבור".

"עד היום משרד החינוך ביצע את הפיקוח בישיבות ומשרד הבטחון קיבל את הנתונים. היום אתם מבקשים שבמקביל לפיקוח של משרד החינוך, גם משרד הבטחון יבצע פיקוח - כאילו לא סומכים על משרד החינוך".

פרוש המשיך באירוניה: "למה אותה מדינה צריכה שתי רשויות פיקוח שעושות אותו דבר? אתם לא סומכים על משרד החינוך? הם אנשים פחות ישרים? אולי במשטרה יעשו פיקוח על מסעדות בנוסף למשרד הבריאות? אולי במשרד החינוך יעשו פיקוח על אתרי בניה בנוסף למשרד העבודה? אולי נקים שתי משטרות?"

נציג משרד החינוך התריע בדיון כי כניסות תכופות של מפקחים לישיבות ולכוללים משבשות את שגרת הלימוד. לדבריו, הכוונה להוסיף מנגנון פיקוח נוסף רק תחריף את הפגיעה במוסדות ללא הצדקה.