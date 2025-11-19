תכנית "הפטריוטים" של ערוץ 14 צולמה אמש (שלישי) בפרק מיוחד מתוך "חוות אביחי", החווה החקלאית של איתן ועדי מלט בשומרון.

את התכנית הנחה המגיש ינון מגל לצד חברי הפאנל יותם זמרי, עמיחי אתאלי, איתמר פליישמן, משה כהן אליה, ידידיה מאיר ונוי בר.

הצוות הגיע לחווה כחלק ממאמץ לחשוף את העשייה החקלאית וההתיישבותית באזור. החווה ממוקמת בסמוך ליישוב פדואל, על שטח של כעשרת אלפים דונם, ומשלבת חקלאות חלוצית ושמירה יומיומית על הקרקע.

הפאנל המורחב כלל גם את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק, שהגיעו במיוחד לחווה כדי להביע תמיכה באיגוד החוות.

איתן ועדי מלט, מקימי החווה, התראיינו לאולפן בשטח ואמרו, "להקים חווה זו משימה לאומית, ובשביל משימה כזאת אנחנו צריכים את הלאום איתנו. בסוף, אנחנו כאילו גרים פה לבד עם כמה בני נוער, אבל אנחנו יודעים שעם ישראל איתנו, וזה שאתם כאן זה חלק מזה".

עמיחי שהואט, מנכ"ל איגוד החוות שיזם את הצילום, אמר: "אנחנו מברכים על הבחירה של 'הפטריוטים' להגיע לכאן לחוות ולתמוך במשימה החשובה הזו. החקלאים עושים עבודה משמעותית בשמירה על אדמות המדינה, בחיזוק ההתיישבות וביצירת מציאות חדשה בשטח".