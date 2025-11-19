פרסום ראשון: נציגים של פורום "דין וצדק" יחד עם נציגי ארגון "צעדת האימהות" צפויים להיפגש בשבוע הבא עם סער אופיר בבית הכלא, לאחר שקיבלו את האישורים הרלוונטיים לביצוע הביקור.

בתוך כך, ולנטינה גוסק, אמה של מרגריטה גוסק הי"ד, כחלק מפורום “דין וצדק” בשיתוף עם "צעדת האימהות" ו"פורום חוג הפרופסורים", פנו לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה להעניק חנינה לסער אופיר.

אופיר נעצר בחודשים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל, לאחר שסיפר כי הרג שלושה מחבלי נוח'בה ביום שבת, 7 באוקטובר, בעת שהגיע עם אחרים לסייע בלחימה באזור עוטף עזה.

בהמשך, פרקליט המדינה, עמית איסמן, החליט לגנוז את התיק בעניינו בעילה של חוסר אשמה, לאחר שנמצא כי אין ראיות ממשיות נגדו, וכי ההודאות שמסר היו ככל הנראה התרברבות בלבד.

תיעוד מבית המשפט: אחיו של הלוחם שנחשד בהריגת מחבל פרץ בבכי צילום: ערוץ 7

עם זאת, לפני כשנה וחצי נעצר אופיר שוב, הפעם בחשד למעורבות באירוע חמור אחר.

לפי החשד, בחודש אוגוסט, יחד עם שמונה חיילים ושוטרים נוספים, עיכבו פלסטיני סמוך לנחל עוג'ה, חטפו אותו, היכו אותו באכזריות והשאירו אותו פצוע בשטח.

לטענת החשודים, במכשירו של הפלסטיני נמצאה תמונה שקשרה אותו לחמאס. עם זאת, על פי החשד, החבורה הכניסה אותו לרכב, הסיעה אותו למקום מבודד, תקפה אותו באלימות קשה - והותירה אותו מדמם ומוטל לבדו.