תיעוד מתצוגת הרחפנים בכנס ההשתלמות דובר צה"ל

בכנס מטכ"לי שהתקיים אתמול (רביעי) בעיר הבה"דים, גובש מענה מבצעי משותף של צה"ל וארגוני הביטחון להתמודדות עם איום הרחפנים בגבולות המדינה.

ההשתלמות התקיימה בהובלת אגף המבצעים ובשיתוף כלל הפיקודים המרחביים, זרוע היבשה, חיל האוויר, גורמים נוספים בצה"ל וכן שב"כ, משטרת ישראל ועוד.

במסגרת ההשתלמות התקיים שיח בין-ארגוני שעסק בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בין הגופים, לצד הצגת פתרונות מבצעיים וטכנולוגיים למענה יעיל לאיום הרחפנים. במהלך היום התקיימה גם תצוגת תכלית של אמצעים קיימים.

עוד נערכו קבוצות חשיבה במטרה לגבש כיוונים להמשך טיפול בתופעה ולשפר את רמת ההגנה בכל הגבולות.

צה"ל מסר כי, "המופע עתיד להתניע תהליך למידה וגיבוש פתרונות מהיר לאיום הרחפנים בגבולות השונים", והוסיף כי "צה"ל ימשיך לעשות כל שידרש בכדי לטפל בתופעה ולחזק את ההגנה בגבולות".