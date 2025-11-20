משפחות "מועצת אוקטובר" הציבו היום (חמישי) בכיכר הבימה בתל אביב קיר לבן ענק תחת השם "קיר האמת", לקראת הפגנה שתיערך במוצאי השבת בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

הקיר נועד לאפשר לציבור לרשום את השאלות שהיו רוצים שיידונו במסגרת ועדת החקירה.

המשפחות השכולות היו הראשונות לרשום את שאלותיהן, ביניהן: "למה הצבא לא הגיע?", "מי נתן אישור למסיבה ליד הגדר?", "למה הפקירו את החטופים?", "האם הכסף הקטארי מימן את הנשק שרצח את הבן שלי?"

אייל אשל, אביה של רוני אשל ז"ל, אמר, "הקיר הזה הוא קול והוא רק הולך להתחזק. אנחנו לא נוותר, לא נשתוק ולא ניתן לאיש למחוק את האמת".

ליעד ברעם, אביו של נטע ברעם ז"ל, הוסיף, "בשיחה האחרונה שלו הבן שלי אמר לי - אבא, אני לא יכול לדבר, אני מטפל בחייל. אני רוצה לדעת למה עלה המילים האחרונות שלו, אני דורש לדעת למה הגיעו אליו ואל כל גיבורי הצוות שלו רק בשעה ארבע אחר הצהריים".

איתי שטיינמץ, חובש קרבי ששרת 300 ימי מילואים, אמר: "אני פונה מכאן למאות אלפי האחים והאחיות שלי לנשק שנלחמנו יחד כתף אל כתף - במוצ"ש נעמוד שוב יחד, בכיכר הבימה, ונדרוש ועדת חקירה ממלכתית שתסביר מה קרה כאן בשנתיים האחרונות".

אל ההפגנה צפויים להגיע אלפי אזרחים מכל רחבי הארץ, וכן ראשי מפלגות שכבר התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית: נפתלי בנט, בני גנץ, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, גדי איזנקוט ויאיר גולן.