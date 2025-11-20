צבא לבנון הודיע היום (חמישי) על מעצרו של נוח זעיתר, ברון הסמים המרכזי במדינה ואחד המבוקשים הבולטים במדינה

זעיתר נעצר במבצע ממוקד באזור הכפר אל-כניסה שבבקעת הלבנון, לאחר שנים של מצוד ממושך.

זעיתר, בן 48, פעל בעיקר באזור אל-בוקאע שבמזרח לבנון, שם הקים רשת הברחות סמים מסועפת שהורחבה בהמשך גם לתוך שטח סוריה.

בתקופת מלחמת האזרחים הסורית ניצל את המצב הביטחוני הרעוע כדי להרחיב את שליטתו. צבא לבנון תיאר אותו כ"אחד המבוקשים המסוכנים ביותר", וציין כי נעצר במסגרת מארב מתוכנן.

לפי דיווחים מקומיים, זעיתר עמד בראש מערך ייצור והפצה של סם הקפטגון - סם ממריץ שכונה "הקוקאין של העניים" - אשר הוברח במיליוני כדורים למדינות כמו ירדן, עיראק, סעודיה ומדינות המפרץ.

סוריה, תחת משטרו של בשאר אסד, נחשבה בשיא ימי מלחמת האזרחים ליצואנית הקפטגון הגדולה בעולם, וזעיתר נחשב לדמות מפתח בשרשרת האספקה.

לאור הלחץ מצד מדינות האזור, הגביר צבא לבנון בחודשים האחרונים את פעילותו נגד רשתות הסמים במזרח המדינה.