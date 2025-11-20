איציק בונצל, אביו של לוחם הצנחנים עמית הי"ד שנפל בקרבות ברצועת עזה, פרסם היום (חמישי) ביקורת חריפה נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בעקבות הודעתו על כוונתו להשתתף בהפגנה במוצאי שבת בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר.

בונצל, חבר הנהלת פורום הגבורה, פתח את הפוסט במילים חריפות: "אין לך גבולות. אתה חוצה קו אדום שעליו לא סולחים! כשאתה מריץ קמפיין קאמבק מעל דמם של הנופלים, וכשאתה מודיע על הצטרפותך המחושבת להפגנה במוצאי שבת, אתה לא מביע תמיכה - אתה מבצע ניצול ציני ומעשה נבזה המבזה את קודש הקודשים - השכול!"

הוא הוסיף ומתח ביקורת: "אתה מזהה את הכאב ואת הדמעות, ודווקא לשם אתה משתחל. האם למדת דבר מאז שהפקרת את בוחריך? הפעם אתה עושה זאת על גבם המדמם של הורים שכולים, ומחלל את המקום הקדוש ביותר שלנו! אתה מביט לי ולמשפחות כמונו בעיניים, ובאותה נשימה מפנה עורף למי שמבקשים וועדת חקירה לאומית בלתי תלויה!"

לדבריו, "הצטרפותך לגורמים פוליטיים מהשמאל הקיצוני כדי לקושש כותרות מלמדת אותנו הכל. דוגמה לכך היא יאיר גולן ומפלגתו, שכבר הביעו את דעתם הקשה והמעוותת על צה"ל במלחמה הזו. אלו הם שותפך, נפתלי בנט?"

הוא המשיך וכתב, "הצטרפותך לגורמים האלה שם כבר היום את החותמת איך תיראה הקואליציה שתנסה להקים! מזל שחברך הקרוב מַנְסוּר עַבַּאס לא הביע עדיין דעה בעניין ועדת החקירה, כי אז התמונה הפוליטית היתה נחשפת במלואה באופן סופי - הוכחה נוספת לכך שאתה לא בוחל באף שותף כדי לחזור לכיסא!"

"ואני מזכיר לך", הוסיף, "גם אתה תידרש ליתן תשובות על חלקך באירוע הקשה הזה! אתה זה שאמרת מעל בימת הכנסת: 'אני משאיר לכם את החמאס בעזה מורתע', והנה גילינו מפלצת נאצית שלא הייתה מורתעת וזאת בניגוד גמור להצהרותיך!"

בונצל סיכם את דבריו במילים נוקבות: "הדפוס הזה חוזר על עצמו, בשם 'המטרה הנעלה' (הקאמבק שלך) מותר לך לדרוס ולפגוע בקודש הקודשים - השכול! אם אתה עושה את זה עכשיו, טרם שנבחרת (וברור שלא תיבחר), אתה מוכיח שאתה פשוט לא ראוי לעמוד בראש המדינה הזו. צא מזירת השכול! הוצא את הפוליטיקה המסריחה שלך מהכאב הלאומי! זו החובה המוסרית היחידה שנותרה לך אם בכלל נותרה לך".

לדבריו החריפים של בונצל הצטרף יהושע שני, אביו של אורי שנפל בקרבות בשבעה באוקטובר, שכתב: "כל מילה כאן אמת כואבת".

הדברים נכתבו בעקבות דבריו של בנט שהסביר מדוע יקח חלק בעצרת במוצאי שבת, אליה חברו פעילי מחאות השמאל נגד הממשלה.

בנט כתב: "מאות משפחות שכולות לא מצליחות לעצום עין בלילה מרוב זעם ועלבון מאז שפורסם הרכב הח"כים שיקבע איך יחקרו את הטבח שבו נרצחו האהובים שלהם. ועדת חקירה ממלכתית לטבח הנורא הזה זו חובתנו המוסרית הבסיסית. זו אינה סוגיה פוליטית שצריכה לפלג את העם. זו חובתנו כלפי המשפחות השכולות וכלפי מדינה שלמה. רק כך נגיע לחקר האמת ונוכל להתחיל לתקן. לכן אגיע במוצאי שבת לעצרת למען הקמת וועדת חקירה ממלכתית למחדל ה-7/10".