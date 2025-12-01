איציק בונצל לח"כ פרוש: תסתכל לי בעיניים, קברתי את הבן שלי לפני שנתיים ערוץ כנסת

איציק בונצל, אביו של החייל עמית ז"ל, השתתף בדיון סוער בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שם קרא לתיקון חוק משפחות השכולות, תקף את חוסר השוויון בנטל, והפנה אצבע מאשימה.

בונצל פנה ישירות לחבר הכנסת מאיר פורוש במהלך הדיון ואמר, "אני קורא לח"כ פורוש, תסתכל לי בעיניים, אדוני חושב שיכול להיות שהילדים שלי יסכנו את חייהם וימסרו את נפשם? אתה לא מסוגל אפילו להסתכל לי בעיניים".

הוא הוסיף: "אני קברתי את בני עמית, בזמן שיש במדינה חרדים שמסתובבים ברחובות ולא עושים כלום, לא אלה שלומדים תורה. הגיע הזמן שאתם תדרשו את השוויון הזה. מי שלומד שילמד ומי שלא, שיעלה על מדים ויתגייס לצבא".

בנוסף, בונצל מתח ביקורת על ההתעלמות מהמגזר הערבי בכל דיון ציבורי על גיוס: "ובאותה נשימה, למה אתם לא מדברים על הערבים במדינת ישראל? את המגזר שחי על חשבוננו בזמן שהילדים שלנו זוחלים על החולות".