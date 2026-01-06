לאה גולדין: "הדר חזר שלם" חדשות 12

לאה גולדין, אמו של סגן הדר גולדין שנפל בצוק איתן וגופתו הושבה לישראל לאחר 11 שנים בשבי חמאס, מתארת את רגעי המפגש עם בנה - עטוף בתכריכים, לאחר זיהויו במחנה שורה.

"בחיים לא הייתי במעמד כזה. זה לא מרסק לב, זו איזושהי תחושת ניצחון", סיפרה בראיון לחדשות 12.

על המפגש בבסיס 'שורה' שיתפה: "האנשים היקרים האלה אמרו לי, 'תיגעי. זה הדר. הדר פה' ופתאום הם קראו לו בשם". לאה נגעה בידו, "הרגשתי אותו, הדר חזר שלם ומושלם".

בערב שבת, 8 בנובמבר, התקשר הרמטכ"ל אייל זמיר אל לאה ושמחה גולדין והודיע כי הוא בדרכו עם הבשורה: גופתו של הדר נמצאה ומושבת לישראל.

משפחת גולדין ביקשה לדבריה להמתין עם הפרסום, אך זמן קצר לאחר מכן כבר פורסם בערוץ 14 כי הדר זוהה. "הרגשנו שאנחנו מתים", שיתפה לאה ברגשות הקשים של הרגע.

מאז הובא הדר למנוחות בבית העלמין בכפר סבא, סמוך לביתה של המשפחה, חשה לאה מעט שקט. "משהו נרגע. זו תחושה הרבה יותר טבעית".

רק כעת, לאחר שנים של מאבק ציבורי להשבתו, היא מרשה לעצמה לבכות מעל קברו.