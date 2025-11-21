השריפות בירושלים ומעצר החשודים דוברות המשטרה

תכנית "המקור" של חדשות 13 שידרה אמש (חמישי) כתבת תחקיר שעסקה בגל ההצתות שאירע לפני כחודשיים וחצי בירושלים, במהלכו הוצתו פחים בשישה רחובות הסמוכים למעון ראש הממשלה בנימין נתניהו - תוך סכנה ממשית לחיי אדם.

בתחקיר נטען כי הביטוי "טבעת אש", שהפך למרכיב מרכזי בניתוח האירוע, נטבע לראשונה דווקא על ידי ראש הממשלה, וכי הפרקליטות אימצה את הביטוי והציגה אותו כחלק מהנרטיב.

עו"ד גונן בן יצחק, שמייצג את אחד הנאשמים, אמר בתחקיר, "הראשון שדיבר על טבעת אש היה ראש הממשלה באותו ערב של האירוע. הוא קבע וטבע את המונח טבעת אש. עכשיו הפרקליטות הולכת ומחרה אחריו ומשתמשת בו".

בן יצחק הוסיף, "אף אחד לא דיבר על טבעת אש נגד ראש הממשלה. המונח הזה טבעת אש בסופו של דבר נכנס לשיח הציבורי על ידי נתניהו ועל ידי מכונת הרעל".

גם הקריין בתחקיר הדגיש כי לא נמצא תיעוד לשימוש במונח טרם דבריו של נתניהו: "אנחנו לא מצאנו את המונח טבעת אש מוזכר לפני שנתניהו טבע אותו".

אלא שזמן קצר לאחר שידור הכתבה, פרסם העיתונאי ישי שנרב צילום מסך מהתראת פוש של ynet שנשלחה בבוקר האירועים, ובה הופיע המונח: "יום המחאות בירושלים החל: 'טבעת אש סביב מעון רה"מ'".

שנרב כתב בתגובה, "די מדהים שנתתם לשקר הזה במה ואף הפצתם אותו בסושיאל. הנה המונח 'טבעת אש' בפוש של ynet מאותו בוקר".

מגיש התכנית, רביב דרוקר, הגיב לדברי שנרב והודה כי היה נכון להוסיף הבהרה: "ההשוואה שעשינו היא לדברי ראש הממשלה ש'הם אמרו שיעשו טבעת אש'. מה שנאמר בכתבה זה שלפי כל ההתכתבויות וההודאות שלהם במשטרה, המונח הזה לא נאמר על ידם והם לא אמרו אותו, אלא ימים אחרי שראש הממשלה השתמש בו. רוזנר גם מוסיף שהמונח 'טבעת אש' לא מופרך ומראה למה הוא לא מופרך. בדיעבד, אני מסכים איתך שהיה רצוי להגיד עוד משפט שכך גם זה הופיע בתקשורת, אבל מי שייחס את זה להם זה ראש הממשלה".

יצויין כי הפחים הוצתו בשישה רחובות מסביב למעון ראש הממשלה, בצורה של טבעת אש, וסכינו את דיירי הבניינים הסמוכים.

אחד מתושבי הבניין ברחביה שלידו הוצתו פחים סיפר לערוץ 7: "כמעט כל הבניין עלה באש וזה היה נגמר באסון כבד ובמותם של אנשים. אני קורא למשטרה לפעול ולעצור את האנרכיסטים".