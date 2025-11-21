הריקודים בתפילה בשא-נור מועצה אזורית שומרון

20 שנה לאחר גירוש תושבי שא-נור במסגרת תכנית ההתנתקות, מאות משתתפים מכל רחבי הארץ הגיעו הבוקר (שישי) ליישוב שבצפון השומרון לתפילת ראש חודש חגיגית, ולסימון חזרה סמלית לשטח.

האירוע אורגן על ידי גרעין המשפחות הפועל לשוב לשא-נור ועל ידי המועצה האזורית שומרון, בתיאום עם כוחות צה"ל ובאבטחת חטיבת מנשה.

בין המשתתפים: הרב אלישמע כהן ראש ישיבת חומש, משפחות גרעין השיבה, ראש המועצה יוסי דגן - שגורש בעצמו מהיישוב - וישיבת אבינועם מאביתר.

המתפללים יצאו בשעות הבוקר המוקדמות מישיבת חומש, בהובלת תלמידים ורבנים, והגיעו בשיירת הסעות ממוגנות אל חורבות היישוב, ממנו גורשו לפני שני עשורים.

לאחר תפילת שחרית, התקיימה תפילת הלל חגיגית בליווי שירה, נגינה וריקודים - מתוך תקווה לשיבה מלאה. בסיום התפילה התקיים סיור במתחם ושיחה מיוחדת מפי הרב אלישמע כהן.

דגן התרגש ואמר: "אנחנו חוזרים לשא-נור כמו שחזרנו לחומש, זהו תיקון היסטורי! נחזור גם לגנים ולכדים ונשלים את תיקון חטא ההתנתקות. החזרה לשא-נור היא תיקון עוול, ואני מבקש לחזק ולהודות לכל העוסקים במלאכה הציונית החשובה. עם ישראל חוזר הביתה".

בהתייחס להחלטת הקבינט האחרונה אמר: "לאחר החלטת הקבינט בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' להכיר בשא-נור מחדש כיישוב במדינת ישראל, צוותי המועצה אזורית שומרון יחד עם גרעין המשפחות וכלל רשויות המדינה עובדים בכל המרץ לחזור הביתה לשא-נור, כי זה הזמן לתקן ואנחנו נתקן בע"ה".

דגן עם הרב כהן וסמוטריץ' צילום: רועי חדי, מועצה אזורית שומרון

הרב אלישמע כהן אמר למתפללים ולמשתתפים: "מכוח התורה ומכוח הדבקות בארץ ישראל אנחנו מתקנים כאן בצפון השומרון, לכל עם ישראל ומדינת ישראל".

עקיבא סמוטריץ', מגרעין משפחות שא-נור, סיכם: "לאירוע הזה יש משמעות אדירה, זו כבר הפעם הרביעית מאז החלטת הממשלה שאנחנו פה, עם ציבור, וזה דבר עצום. נחזור לפה שוב ושוב עד שנחדש את ההתיישבות בשא-נור בצורה מלאה".