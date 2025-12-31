יוסי דגן לצד סמוטריץ' בשא-נור רועי חדי

מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי תאשר הבוקר (רביעי) להפקדה את תוכנית המתאר החדשה להקמת היישוב שא-נור מחדש.

התוכנית כוללת 126 יחידות דיור, ומהווה בסיס חוקי לעלייה מחודשת של משפחות למקום, לראשונה מאז פינויו במהלך תוכנית ההתנתקות.

על פי ההערכות, בתוך כחודשיים צפויה התוכנית להיכנס לתוקף, באופן שיאפשר עלייה מוסדרת ומתוקצבת, בתמיכת המדינה.

מדובר בפרי מאבק ממושך שהובילו ראש מועצה אזורית שומרון, יוסי דגן, אשר עצמו גורש משא-נור, וגרעין השיבה, בשיתוף גרעין חומש.

במהלך סיור מקצועי שערכו בשטח, הביעו השר בצלאל סמוטריץ' ודגן התרגשות רבה. השניים היו ממובילי המאבק הציבורי לשיבה לצפון השומרון מאז פינויו, ואף נמנו בעבר על מייסדי תנועת "חומש תחילה". במהלך הסקירה והמעבר על פרטי התוכנית, השניים התחבקו בדמעות.

השר סמוטריץ' אמר לדגן, "במשך 20 שנה אתם מובילים את הדרישה לשוב, ועכשיו אתם מובילים את העבודה המקצועית של הגשת התוכנית". הוא הוסיף והודה לצה"ל, לרמטכ"ל, לאלוף הפיקוד ולשר הביטחון ישראל כ"ץ, והוסיף: "אנחנו מוחקים את חרפת הגירוש מצפון השומרון, ומיישבים את ארץ ישראל מחדש".

דגן אמר: "זהו רגע של תיקון היסטורי. 20 שנה אנחנו נלחמים, חולמים ונאבקים כדי לתקן את האיוולת והפשע של הגירוש והריסת היישובים בצפון השומרון. הרגע הזה בו ממשלת ישראל, מועצת התכנון העליונה מאשרת את הדבר המרכזי - ההפקדה של תוכנית המתאר של שא-נור, הוא רגע ציוני, רגע יהודי, רגע של תיקון עוול ורגע של התחלה חדשה".

הוא הודה לשר סמוטריץ': "אני מבקש להודות לך בצלאל היקר, לפני השר בצלאל, בצלאל ממייסדי חומש תחילה, חבר המטה המצומצם, שעמד איתנו לאורך כל המאבקים והשנים ולא מצמצת לרגע להדוף את ביטול חוק הגירוש בממשלה, כמו שעשינו בשטח. אז קודם כל כיוסי משא-נור ובשם המשפחה שלי ובשם כל המשפחות של היישוב הזה, בשם כל עם ישראל - הדבר הזה שהתחיל בחומש, במסירות הנפש בשטח, במסירות הנפש שלך, הוביל אותנו לתיקון הגדול הזה, יש לך חלק משמעותי ואקוטי בתיקון ובחזרה לצפון השומרון ובעזרת השם נחזור לגוש קטיף".

ראש המועצה הדגיש בפני השר כי המועצה האזורית שומרון "ערוכה על כל האגפים שלה להחזיר לכאן את כל המשפחות, גם את שלי, לעלות לכאן בצורה מלאה. מי שרצה לגרש אותנו מכאן יקבל פי 10 יהודים, נבנה את גנים וכדים ביחד, ואנחנו עובדים על עוד יישובים חדשים - חוזרים הביתה!".