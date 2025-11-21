הזמר והחזן אפרים החזן משיק סדרת מחרוזות חדשה בשם "הלל", הכוללת גרסאות שונות לניגונים מתפילת ההלל.

הפרויקט מציג את עומק ורוחב המוזיקה היהודית, מניגונים חסידיים ומסורתיים ועד יצירות קלאסיות ומודרניות.

המחרוזת משלבת בין סגנונות: חסידי, קרליבך, ליטאי, חרדי, מסורתי וגם עיבודים של יוצרים עכשוויים. "בחרתי בהלל כי זו תפילה שכולם שרים יחד - מחגים, דרך ראשי חודשים ועד חנוכה", סיפר אפרים.

הפרויקט צפוי לכלול כמה חלקים - חלק א' כבר יצא, וחלק ב' צפוי לראות אור לקראת חנוכה. כל חלק מקבל עיבוד ייחודי משלו, אך כולם נשענים לדבריו על אותה מטרה: לחבר את הקהל למוזיקה היהודית על כל גווניה.