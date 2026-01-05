רפורמת החלב עברה היום (שני) שלב משמעותי לאחר שאושרה פה אחד בוועדת השרים לחקיקה.

הרפורמה, שנועדה לשנות את מודל הפיקוח והיבוא בענף, עוררה ויכוח ציבורי ומקצועי בשבועות האחרונים. הערכות באוצר שהמהלך יחסוך לציבור בין 1-2 מיליארד שקלים בשנה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר לאחר ההצבעה: "אני מודה לידידי יו"ר הוועדה שר המשפטים יריב לוין, לכל חבריי השרים חברי הוועדה ולכל אנשי המקצוע על תמיכתם ברפורמה החשובה להורדת יוקר המחיה במדינת ישראל וחיזוק החקלאות בישראלית וביטחון המזון. יכול להיות כאן זול".

למרות הודעתו של שר החקלאות אבי דיכטר מוקדם יותר היום, לפיה הרפורמה תוסר מחוק ההסדרים, ההצבעה בוועדת השרים מצביעה על המשך קידום התהליך.

"חשוב שחברי הכנסת יבינו - רפורמת החלב לא תעבור", אמר דיכטר בדיון. "היא תוצא מחוק ההסדרים לפי בקשה שלי".

במקום הרפורמה, הודיע דיכטר כי משרדו גיבש מהלך חלופי: "בנינו במשרד החקלאות תוכנית התייעלות שתשדרג את משק החלב, לא תהרוס אותו".

בשבוע שעבר סמוטריץ' עדכן כי המחיר המפוקח של החלב לצרכן לא יתייקר, למרות שמשרד החקלאות סירב לעדכן אותו.

"בלי שום קשר לרפורמת החלב, מחיר המטרה בענף החלב אמור היה לרדת החל מהלילה בחצות. סירוב משרד החקלאות להידבר ולכנס את הוועדה המשותפת לו ולמשרד האוצר לצורך עדכון המחיר מונע את ההוזלה לצרכנים וגורם עוול גדול לאזרחי ישראל", כתב סמוטריץ'.

הוא הוסיף "עם השלמת רפורמת החלב בכנסת, המחיר לצרכן ירד. אני נחוש לבצע את זה".

באוצר תקפו את סירוב משרד החקלאות לכנס את הועדה המשותפת כדי להוזיל את מחיר המטרה ואמרו כי "קביעת מחיר מטרה לחלב חייבת להתבסס על מדדים אובייקטיביים, שקופים ועדכניים, שיתאימו למצב התפעולי בשוק החלב, ולא על מנגנונים מיושנים ומוטים שמנציחים חוסר יעילות".