הצעת נישואין, ישראל ומעיין רשת 13

הצעת נישואין מרגשת נרשמה הערב (ראשון) בפרק ה-11 של העונה השנייה של הסדרה 'ווארט' ברשת 13, העוסקת בעולם השידוכים בחברה החרדית.

ישראל דויטש, בן 24 מירושלים, גרוש ואב לשני ילדים, הציע נישואין למעיין רות שלום, בת 28 מרמלה, גרושה ואם לילד - והיא ענתה 'כן'.

לפני רגע ההצעה אמר דויטש, "מהרגע הראשון שהכרתי אותך, ידעתי שאותך אני רוצה, שתהי אשתי ורק אותך. את הבחורה, האישה והאימא הכי טובה שפגשתי בחיים. אני כל כך מאושר שזכיתי בך".

מעיין הגיבה לאחר ההצעה ואמרה, "אתה באמת כל מה שהתפללתי לקדוש ברוך הוא, אתה כל התפילות, ואתה המתנה הכי גדולה שיכולתי לבקש ולקבל. אתה הכי טוב בעולם, אין על הלב שלך".

מדובר בשידוך השני בעונה הנוכחית. בפרק ששודר לפני שבועיים החליטו שמעון (שימי) סגל ואדל פיש להתארס - הזוג הראשון מאז עליית העונה השנייה לאוויר.

שימי סגל, בן 25, חסיד ויז'ניץ מבני ברק, גרוש ואב לתינוקת כבת שנתיים, הציע נישואין לאדל פיש, בת 23, חסידת ברסלב מירושלים. הצעת האירוסין הגיעה לאחר ארבע פגישות בלבד.

את הרגע המכריע תכנן סגל מראש - לפי פורמט התכנית: עם טבעת בכיס וחיוך על פניו, פנה אל אדל והציע לה נישואין. פיש, שהתרגשה מאוד, לקחה נשימה עמוקה - ואמרה כן.

'ווארט' היא תוכנית מציאות תיעודית ישראלית, המשודרת ברשת 13 מאז מאי 2024, ועוסקת בעולם השידוכים החרדי.

במסגרת התוכנית, שדכנים ושדכניות מהחברה החרדית מנסים להביא רווקים ורווקות אל שלב האירוסין - תוך ליווי אישי ותיעוד מרגש של הדרך לשידוך המוצלח.