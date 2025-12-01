אשת התקשורת והסופרת שרה פכטר מתארחת באולפן ערוץ 7 לראיון מיוחד, בו היא מספרת כיצד החלה לעסוק בשידוכים, תחילה עבור מכריה הקרובים ובהמשך גם כשליחות ציבורית, בעקבות חוויה אישית כואבת כאם לשלושה בנים בגיל שידוכים.

פכטר משתפת כי כבר בליל השבע ברכות שלה, זיהתה פוטנציאל לשידוך עבור אחת הנוכחות - שהסתיים בהצלחה, "ראיתי מישהי בלובי של מלון, וכבר שידכתי לה, וזה הצליח", סיפרה. "אבל לא התייחסתי לעצמי כאל שדכנית".

לאורך השנים, המשיכה לעסוק בשידוכים במעגלים הקרובים אליה: "חברים, חברות, אחים ואחיות - הכול תוך כדי תנועה. כל פעם שהצלחתי בשידוך, הרגשתי שזה נס, סיפוק מטורף".

לדבריה, כל אדם יכול לעסוק בשידוכים: "זה כבר טיפ לתת לאנשים - תסתכלו סביב. כל אחד יכול לשדך. זה פשוט לא יאומן. ולא להתבייש".

פכטר תיארה את החוויה האישית שלה כאם לשלושה בנים בגיל שידוכים: "מצאתי את עצמי אמא בשידוכים, מתביישת לצאת מהבית. הייתי נכנסת לאוטו, בוכה כל בוקר. מתחילה להרים טלפון לשדכנים ולשדכניות". בהמשך סיפרה: "כל היום אכלתי, שתיתי, נשמתי שידוכים. ואני חושבת שבאותו רגע הבנתי - זה מלווה אותי. מה זה אמא בשידוכים? זה כאב נוראי".

השליחות החלה לצמוח מתוך הכאב: "ברוך ה' זכיתי כבר לחתן שמונה. אחר כך נפתחו השערים. אמרתי - אל תחכי יותר, זהו, תתחילי לחפש לילדים שלך". היא מתארת כיצד שידוכים הפכו לעניין יומיומי: "ראיתי בחורה במכולת, עצרתי אותה... אחת בספרייה - פשוט התחלתי. לא ראיתי בעיניים". בעלה, לדבריה, התבדח: "אמא לא אכפת לה אם תמצא מישהי ותגייר אותה ותתחתן איתה".

כאשר שידוכים לא התאימו לילדיה, היא חשבה על אחרים: "פתחתי את העיניים - רגע, אז אולי זה יתאים לבן של חברה שלי, אולי לבן של אחותי. וככה המשכתי, מתוך הבנה שזה חסד אמיתי".

אל סדרת הריאליטי "ווארט", אותה היא מנחה כיום, הגיעה תחילה כיועצת אסטרטגית. "הגעתי, ומתוך הדיבורים הם גם קלטו שאני שדכנית בעצם. ואז הם אמרו לי: את יודעת מה? בואי תנחי את התוכנית".

שימי ואדל - ההצעה רשת 13

החשיפה הביאה להצפה עצומה בפניות: "אחרי העונה הראשונה, אני מתחילה לקבל, ואני לא מגזימה, בין 80 ל-800 טלפונים ביום". היא מוסיפה: "חזרתי ל-40 בסוף יום עבודה, הרגשתי גדולה מהחיים... ואז אני קולטת שעוד 700 כועסים עליי או חושבים שאני סנובית".

מתוך העומס הזה נולד הפתרון הטכנולוגי: "יש שדכנית מאוד מדהימה, שהיא גם מטפלת בשיטת NLP. ככה התחלנו לדבר מה עושים, וחברנו ליזם טכנולוגי שנתן לנו פתרון מדהים. הקמנו אתר ואפליקציה בשם 'ווארטי'". לדבריה, "זה לשדכנים ולשדכניות. ואנחנו מזמינים את כולם... זה חינמי. יש שם שדכניות שאנחנו מראיינות ואישרנו. יש לנו צוות שדכנים ושדכניות - גם אני נמצאת שם".

היא מסבירה: "זה גם דיסקרטי. זאת אומרת, בחור שרוצה להסתנן לא יכול - כי זה רק השדכן באזור שלו. הטכנולוגיה מדהימה. הוצאנו הרבה דייטים. בלי עין הרע נרשמו אלפים".

במקביל, היא יוזמת ערבי היכרות לפנויים ופנויות: "עשיתי כבר ערבים של פנויים פנויות, ותדעי לך שיצאו כמה שידוכים. אם נרשמו 200 ויצאו ארבעה זוגות - היה שווה לי לעשות את הערב הזה". לדבריה, האירועים מתנהלים תוך שמירה על הפרדה, עם אפשרות לפגישות פרטיות במקום: "אם מישהו רוצה להיפגש, לשבת בצד כמו דייט ראשון, אז הם קובעים ביניהם".

במקרים מסוימים היא גם מפנה לעזרה מקצועית: "אני לא מתביישת להגיד את זה. אני אומרת לה - תקשיבי, אני איתך, אבל אני ממליצה לך: בואי ניקח מישהי מקצועית. לפעמים פגישה אחת מספיקה".

מדגישה את חשיבות הנישואין בגיל צעיר, ומעודדת להתמקד בכימיה ולא בפרטים טכניים: "אני אומרת לכולם - תתחתנו בגיל 19-20. זה גיל כל כך גמיש מחשבתית. גם אם לא מתאימים - לא חייבים התאמה מושלמת. צריך שיהיה כיף".

באשר לפרמטרים בשידוך, היא מציעה חשיבה מחדש: "אני אומרת תמיד לבחורות - אל תחפשי מדויק, אל תלכי לפי רשימה, לכי לפגישה ותראי מה נהנית איתו. נהנית איתו - זה הכול". לדבריה, גם תכתיבים משפחתיים יכולים להוות חסם: "אני אומרת - מה אכפת לכם אם הוא מרוויח עכשיו או לא?". לדבריה, "משיכה פיזית או כימיה - אל תתפשרו. אבל יש דברים שברור להתפשר, זה להתעשר".

לסיום, היא משתפת בסיפור מיוחד על שידוך בין אלמנה בת 74 לאלמן בן 72, שהסתיים בנישואין מהירים: "ניגשה אליי אלמנה בת 74 והיא אומרת לי, קשה לי להיות לבד. כעבור 20 דקות ניגש אליי אלמן בן 72. אמרתי לו 'עצור, עצור', התקשרתי אליה. הם החליטו באותו יום להתחתן... הם שולחים לי גלויות".

פכטר מסכמת את תפילתה: "אני מתפללת שהשם יעזור לי להמשיך. אם בזכות התוכנית הזאת נולדו בתים בישראל - לא חלמתי על יותר".