אריאל ואסתר, ההצעה והמתיחה רשת 13

אריאל ג'יאן, בן 20 מירושלים, הציע נישואין לאסתר קנוחן, בת 21 אף היא מירושלים, בפרק ששודר הערב (ראשון) בתכנית הריאליטי "ווארט" המשודרת ברשת 13. ההצעה הגיעה לאחר שלוש פגישות בלבד.

לפי כללי התכנית, המשתתפים אמורים להיפגש עם השדכנים בחדר צדדי ולבחור אם להמשיך הלאה לסגירת השידוך או להיפרד.

אלא שג'יאן וקנוחן, שהפכו לאחד הזוגות הבולטים בעונה השנייה של התכנית, החליטו להפתיע את השדכנים, יקי רייסנר ושרה פכטר, במתיחה מתוכננת היטב.

אריאל הציע נישואין לאסתר מראש, ללא ידיעת השדכנים, ובהתאם לחלומה - בסגנון עולמה הקסום של סדרת "הארי פוטר".

לאחר מכן, בשלב שבו נדרשים בני הזוג להחליט בנפרד אם להמשיך, כל אחד מהם העמיד פנים בפני השדכנים כי ברצונו להפסיק את הקשר.

אסתר שיתפה את פכטר כי אינה מעוניינת להמשיך, ואילו באותו זמן, בחדר אחר, אריאל שידר לרייסנר מסר דומה. רק לאחר כמה רגעים גילו השניים לשדכנים כי מדובר במתיחה - והודיעו כי הם כבר מאורסים.

מדובר בזוג השלישי שמתארס במסגרת התכנית מאז עליית העונה השנייה לאוויר.