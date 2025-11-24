אלוף (מיל') נועם תיבון, שהצטרף בשבוע האחרון למפלגת "יש עתיד", קרא הבוקר (שני) לחבר הכנסת בני גנץ, יו"ר "כחול לבן", לפרוש ולא להתמודד בבחירות הקרובות.

בריאיון לרדיו 103FM אמר תיבון, "כל מי שאינו עובר את אחוז החסימה שלא יתמודד כדי לא לסכן את כל הצד שיקים את הממשלה".

כאשר נשאל האם הדברים מכוונים לגנץ, השיב תיבון: "אם הוא לא עובר את אחוז החסימה באופן שיטתי, בני גנץ צריך לתלות את החליפה, לא לסכן את כל היכולת להקים ממשלה ציונית".

בתגובה, מסרה מפלגתו של גנץ: "לנעם תיבון כבר יש ניסיון בלחתום על עצומות שקוראות לגנץ לפרוש ואז להגיע לפגישות ולבקש סליחה ומקום ברשימה. מציעים לו להסתער לעבר המטרה ופחות להתעסק בירי דו"צ".

בהצהרה לתקשורת בשבוע שעבר אמר לפיד כי "נעם מביא ליש עתיד נסיון בטחוני שאין שני לו. הוא היה לוחם ומפקד בסיירת מטכ"ל, מפקד חטיבת הצנחנים, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, מפקד הגיס הצפוני. תיבון יהיה חלק מצמרת ההנהגה של יש עתיד, וחלק מרכזי במאבק שאנחנו מובילים נגד חוק ההשתמטות. זה חיבור של ערכים, זה גם חיבור של מטרות".

תיבון אמר: "הערב אני גאה להצטרף למפלגת יש עתיד ומתגייס למשימה החשובה ביותר: להציל את מדינת ישראל האהובה שלנו. מדינת ישראל חייבת צבא גדול וחזק. זה הלקח החשוב ביותר של השבעה באוקטובר. צה"ל חייב כבר היום עוד 12,000 חיילים. אבל במקום להגדיל את הצבא, ממשלת המחדל מעבירה חוק השתמטות בזוי, שפוגע בביטחון של כולנו".

לדבריו, "יש עתיד, מפלגה שנלחמת מאז הקמתה למען שוויון בנטל, למען הציבור המשרת, העובד ומשלם המיסים, למען ביטחון מדינת ישראל. נוביל מאבק אמיץ ונחוש נגד חוק ההשתמטות. חוק שהוא סכנה לביטחון ישראל".