משפחה יהודית מסיאטל הגישה בסוף השבוע האחרון תביעה פדרלית נגד מחוז החינוך בעיר, בטענה שבתם, תלמידת תיכון Nathan Hale, סבלה מהטרדות אנטישמיות חמורות במשך שנת לימודים שלמה, מבלי שההנהלה פעלה לעצור את ההסלמה.

לפי התביעה, ההטרדות כללו גידופים, איומים, צלבי קרס שצוירו בכיתות ובקבוצת הספורט, וכן הצהרות קשות מצד תלמידים לאחר ה-7 באוקטובר. בין היתר, אמרו לה תלמידים כי הם מקווים שהיטלר "יסיים את העבודה".

התלמידה, נכדתם של ניצולי שואה, ענדה שרשרת מגן דוד והשתתפה באגודת הסטודנטים היהודית.

ההסלמה הגיעה לשיא לפני כשנה וחצי אז הקיפו כ-20 תלמידים את דלת כיתתה, קראו לה לצאת וצעקו לעברה גידופים. המורה נעלה את הדלת, ורק לאחר סיום השיעור ליוו אנשי ביטחון את התלמידה מהמקום.

למרות שלפי התביעה ההנהלה ידעה על ההטרדות ואף נפגשה עם ההורים, לא ננקטו צעדים משמעתיים משמעותיים, לא הוזעקה משטרה בזמן, ואף נאמר לתלמידה להימנע מאזורים ציבוריים בהפסקות.

לאחר האירועים אובחנה התלמידה עם הפרעה פוסט-טראומטית, והוריה נאלצו להעבירה למחוז לימוד אחר תוך הוצאות רפואיות וחינוכיות כבדות.

בתביעה צוין כי מדובר בתופעה רחבה, וכי דווחו יותר מתריסר מקרים של אנטישמיות במערכת החינוך המקומית בשנים האחרונות.

המשפחה תובעת את מחוז סיאטל בגין הפרת חוק זכויות האזרח, בטענה שנמנעה מבתם גישה שווה לחינוך, ודורשת פיצויים והוראה לתיקון מדיניות הטיפול באירועים מסוג זה.