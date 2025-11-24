מח"ט גולני על הלחימה דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבות הנח"ל וגולני, בפיקוד אוגדת עזה (143), פועלים בשבועות האחרונים במרחב רפיח בדרום רצועת עזה. מטרת הפעולה היא השמדת שאריות תשתיות תת-קרקעיות וחיסול מחבלים השוהים בהן.

במהלך החודש האחרון, בשיתוף לוחמי יהל"ם, פועלים הכוחות בשיטה של כיתור המרחב התת-קרקעי ואיתור מחבלים בתוך המנהרות. הכיתור מלווה בתקיפות אוויריות והשמדה של תשתיות טרור על פני הקרקע.

במהלך השבוע האחרון, הושמדו מאות מטרים של תוואים תת-קרקעיים. צה"ל תקף יותר מ-60 מטרות - בהן כ-15 פירים וכ-40 מבנים המשמשים את ארגוני הטרור.

במהלך סוף השבוע, 17 מחבלים יצאו מתוך תוואי תת-קרקעי באזור רפיח. בעקבות לחימה ממושכת חוסלו 11 מהם, ושישה נוספים נתפסו ונלקחו להמשך חקירה.

כמו כן, באזור הקו הצהוב ברפיח אותרו דגל חמאס, ציוד צבאי ואמצעי לחימה שונים - בהם נשקים, רובים, מטענים, מחסניות וכלי לחימה נוספים.