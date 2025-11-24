כוחות צוות הקרב של חטיבות הנח"ל וגולני, בפיקוד אוגדת עזה (143), פועלים בשבועות האחרונים במרחב רפיח בדרום רצועת עזה. מטרת הפעולה היא השמדת שאריות תשתיות תת-קרקעיות וחיסול מחבלים השוהים בהן.
במהלך החודש האחרון, בשיתוף לוחמי יהל"ם, פועלים הכוחות בשיטה של כיתור המרחב התת-קרקעי ואיתור מחבלים בתוך המנהרות. הכיתור מלווה בתקיפות אוויריות והשמדה של תשתיות טרור על פני הקרקע.
במהלך השבוע האחרון, הושמדו מאות מטרים של תוואים תת-קרקעיים. צה"ל תקף יותר מ-60 מטרות - בהן כ-15 פירים וכ-40 מבנים המשמשים את ארגוני הטרור.
במהלך סוף השבוע, 17 מחבלים יצאו מתוך תוואי תת-קרקעי באזור רפיח. בעקבות לחימה ממושכת חוסלו 11 מהם, ושישה נוספים נתפסו ונלקחו להמשך חקירה.
כמו כן, באזור הקו הצהוב ברפיח אותרו דגל חמאס, ציוד צבאי ואמצעי לחימה שונים - בהם נשקים, רובים, מטענים, מחסניות וכלי לחימה נוספים.