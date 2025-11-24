בשבוע הקרוב תועבר תרומה בסך חמישה מיליון דולר למוסדות חינוך חרדיים בישראל שאינם מקבלים תקציב ממשרד החינוך.

את התרומה מגייס ארגון 'קרן הצלה', שהוקם על ידי מייסד חסידות סאטמר, האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים זצ"ל.

התרומה תחולק בלשכת בית הדין של העדה החרדית בכיכר זופניק בירושלים, ותועבר ישירות למוסדות שאינם נתמכים על ידי המדינה, בהתאם לתנאי הקרן.

לפי הדיווח באתר 'בחדרי חרדים', ארבעה מיליון דולר מהסכום נתרמו על ידי אנשי עסקים מהחצר של רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים. מיליון דולר נוספים נתרמו על ידי אנשי עסקים מהחצר של אחיו, רבי אהרן טייטלבוים.

'קרן הצלה' פועלת במשך שנים רבות לגיוס כספים למוסדות חרדיים שאינם משתייכים למערכת החינוך הממלכתית ואינם מקבלים מימון מהמדינה, ופועלת בתיאום עם שתי החצרות המרכזיות של חסידות סאטמר.