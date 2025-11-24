נסיכי בלגיה ביקרו בשומרון מועצה אזורית שומרון

לראשונה בהיסטוריה, משלחת מלכותית מבית האצולה דה ליני-לה טרמואיל - אחד מבתי האצולה העתיקים והמשפיעים בבלגיה - הגיעה לביקור חסר תקדים בשומרון.

מדובר בביקור גומלין של נסיכים בלגיים, לאחר שראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ערך ביקור רשמי אצלם לפני מספר שבועות.

המשלחת, הכוללת את הנסיך אדוארד דה ליני-לה טרמואיל ואת אביו, הנסיך שארל אנטוואן, הגיעה לישראל לראשונה כאורחתו של דגן.

במהלך הביקור קיימו הנסיכים סיור ייחודי בשומרון, ובמהלכו הביע הנסיך אדוארד תמיכה בהחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. לדבריו, "הריבונות נושא גדול - סולידריים איתכם".

הנסיכים מייצגים שושלת עתיקה אשר נטלה חלק בתהליכים מדיניים, צבאיים ודתיים ברחבי אירופה במשך מאות שנים, ופועלת עד היום במרחבים ציבוריים ותרבותיים מגוונים. המשלחת צפויה לסייר גם בעוטף עזה, לבקר בכנסת ולחזור לביקור נוסף בשומרון.

במהלך קבלת הפנים אמר יוסי דגן לנסיכים, "זהו כבוד עבורנו לארח אתכם בשומרון. אני רוצה לברך אתכם בשם כל התושבים שלי בשומרון. אני יודע שזה הביקור הראשון שלכם בישראל ובשומרון, אבל זו רק ההתחלה. עכשיו אני מרגיש שאנחנו כמו משפחה, ושיש לנו אותם ערכים. יש לנו את אותה שליחות - להגן על אירופה, על ישראל, על ארצות הברית ועל כל העולם החופשי. יחד. ואנחנו יודעים שאנחנו חייבים להיות יחד כדי לנצח".

בהתייחסו לריבונות הישראלית אמר הנסיך אדוארד, "אנחנו רוצים להביע סולידריות. אני יודע שזה נושא גדול, ריבונות ביהודה ושומרון עבור העם היהודי. אני יודע שאתה עובד רבות גם עם הקהילות השונות כדי להביא שלום לאזור. אני יודע שהערכים שלך טובים וצודקים. ואני מאחל לך הצלחה רבה בקידום שיתוף פעולה ושלום באזור היפה שלך".

דגן סיכם ואמר, "הביקור הזה, המשלחת הזו - אני מאמין שאנחנו הולכים ליצור רשת חזקה, צבא חזק לצדק, לביטחון שלנו, לישראל, לשומרון, לאירופה ולכל העולם. תודה רבה. ואני מאמין שאתם אינכם רק אנשים פרטיים, אלא סמל למנהיגים רבים באירופה שפועלים ונאבקים לשנות את המצב הנורא של שקיעת אירופה. אנחנו יכולים לשנות את זה. אנחנו יכולים לגרום לאירופה להיות חזקה מחדש. אנחנו יכולים לעשות זאת. ואנחנו נעשה זאת".

הנסיך שארל אנטוואן הוסיף, "זו הפעם הראשונה שאני מגיע לישראל, ואבי סיפר לי שכאשר הגיע לכאן לראשונה בשנת 1950 הוא אמר לי שמתוך כל המדינות שבהן ביקר בעולם, המדינה שהוא אהב ביותר הייתה ישראל. וכך, הנה אני כאן בפעם הראשונה. לצערי זה מאוחר מדי. הייתי צריך להגיע לכאן לפני זמן רב. אבל הנה אנחנו. המדינה יפהפייה. אני מאוד מתרשם מכל הבנייה שמתרחשת כאן ומנחמדות האנשים, איך הם מתנהגים וכמה הם טובים. תודה רבה".

בסיום הביקור אמר דגן, "ישראל, אירופה וארצות הברית חייבות להילחם יחד. ואנחנו נעשה זאת יחד" והנסיך שארל אנטוואן השיב לו, "אני מסכים איתך במאה אחוז, אדוני ראש המועצה. כך זה חייב להיות. והרבה אנשים באירופה, לצערי, עדיין לא הבינו את זה".