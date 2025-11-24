המשטרה ושירות הביטחון הכללי הודיעו היום (שני) על פענוח אירוע התקיפה החמורה שאירע סמוך לכפר תורמוס עייא ביהודה ושומרון, במסגרתו הותקפה באכזריות אישה פלסטינית מבוגרת. כתב אישום יוגש נגד החשוד בהמשך השבוע.

במסגרת מאמצי חקירה מקיפים של ימ"ר ש"י, בשיתוף שב"כ, הוגשה היום הצהרת תובע על כוונה להגיש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד החשוד בתקיפה ממניע גזעני. החקירה כללה שימוש במעבדות מז"פ ושיטות מתקדמות לאיסוף ראיות.

האירוע התרחש לפני כחודש, אז תקף החשוד, תושב אחת הגבעות, אישה מבוגרת וגרם לה חבלות קשות. החשוד נעצר על ידי בלשי ימ"ר ש"י כשבועיים לאחר מכן, ולאחר חקירה שנמשכה 16 ימים ונערכה גם בשב"כ, נקבע כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית המאפשרת את העמדתו לדין.

לפי המשטרה ושב"כ, הגבעה ממנה הגיע החשוד מזוהה עם אירועי אלימות נוספים בחודשים האחרונים, בהם הנחת מטען תבערה על רכב של שוטר ומעורבות בתקיפות נוספות.

בית המשפט נעתר לבקשת גורמי החקירה והאריך את מעצרו עד למועד הגשת כתב האישום.

הפרקליטות צפויה להגיש את כתב האישום ביום שישי הקרוב באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים, ולבקש את הארכת מעצרו של החשוד עד תום ההליכים.

בהודעה המשותפת נמסר כי משטרת מחוז ש"י ושירות הביטחון הכללי ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה מלא "עד לחשיפת כלל המעורבים באירועי אלימות קיצוניים והבאתם לדין".