משרד הבריאות הודיע היום (שלישי) כי פעוט כבן שנה, שלא חוסן נגד חצבת, נפטר מסיבוכי המחלה.

על פי הודעת המשרד, גם במקרה זה מדובר בפעוט בריא וללא מחלות רקע, בדומה לרוב מקרי התמותה הקודמים מהמחלה. מדובר במקרה מוות נוסף מתוך עשרה מקרי תמותה שנרשמו לאחרונה, בהם הנפטרים היו תינוקות בריאים שלא חוסנו.

משרד הבריאות שב ומדגיש כי החצבת היא מחלה הניתנת למניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. המשרד קורא לציבור להקפיד על קבלת החיסונים בהתאם לגיל, ומזכיר כי "הגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה - מצילה חיים".

ההמלצה הרשמית היא לחסן את כלל הילדים בגיל שנה ובגיל שש, במסגרת תכנית החיסונים השגרתית. במקומות שבהם נרשמת התפרצות של חצבת, ממליץ המשרד להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, וכן לחסן תינוקות בגילי 6 עד 11 חודשים.

אזורים המוגדרים כמתפרצים נכון לעכשיו כוללים את ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והיישוב תקוע.

במקומות אלה ניתן להתחסן בטיפות חלב, בקופות החולים ובתחנות ההתחסנות הייעודיות - ללא צורך בקביעת תור מראש.

כמו כן, ממליץ משרד הבריאות למי שאינם מחוסנים, וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים שבהן נרשמה התפרצות, בשל הסיכון להידבקות.