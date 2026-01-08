משרד הבריאות הודיע הערב (חמישי) כי תינוקת בת 11 חודשים נפטרה בעקבות סיבוכי מחלת החצבת. על פי הודעת המשרד, התינוקת לא סבלה ממחלות רקע אך טרם חוסנה.

התינוקת הועברה אתמול להדסה מבית חולים אחר כשהיא במצב קריטי. מהמרכז הרפואי נמסר כי עם הגעתה, חוברה התינוקת למכשיר האקמו על ידי טכנאי האקמו בהדסה, וצוות היחידה לטיפול נמרץ ילדים נלחם על חייה לאורך שעות.

למרות המאמצים הרפואיים, הערב נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. "אנו משתתפים בצער המשפחה", נמסר מהמרכז הרפואי.

המקרה מצטרף ל-12 מקרי תמותה נוספים מהמחלה שאירעו עד כה, רובם תינוקות בריאים שלא חוסנו.

במשרד מדגישים: "הגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות - מצילה חיים".

עוד נמסר ממשרד הבריאות כי חצבת היא מחלה שניתנת למניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח, המומלץ לכלל הילדים בגיל שנה ובגיל שש.

באזורים שבהם יש התפרצות של המחלה, מומלץ להקדים את מתן המנה השנייה לגיל שנה וחצי, ואף לחסן תינוקות בגילי 11-6 חודשים.

המשרד ממליץ למי שאינם מחוסנים - וכן להורים לתינוקות שחוסנו במנה אחת בלבד בגיל מוקדם - להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים באזורים שבהם קיימת התפרצות, בשל הסיכון הגבוה להידבקות.