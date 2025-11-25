הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האסלאמי הודיעו בצהריים (שלישי) כי בשעה 16:00 תימסר גופתו של חטוף.

בהודעת הארגון נאמר כי הגופה אותרה במרכז רצועת עזה. העברת הגופה תתבצע במסגרת מתואמת מול הצלב האדום.

מוקדם יותר מסרה לשכת ראש הממשלה תגובה חריפה לעיכוב מצד הג'יהאד האסלאמי במסירת הגופה אחרי שטען כי נמצאו ממצאים מגופתו של אחד החטופים. בהודעת לשכת רה"מ נכתב כי ישראל רואה בחומרה את עיכוב מסירתם של הממצאים וכי מדובר בהפרה נוספת של ההסכם.

בידי ארגוני הטרור בעזה מוחזקים שלושה חטופים חללים: דרור אור, רן גואילי וסודתיסאק רינתלאק.

רס"ל רן גואילי, לוחם יס"מ נגב, נחטף לאחר שנהרג בקרב בקיבוץ עלומים בשבעה באוקטובר. גואילי, בן 24 במותו, יצא מבית החולים כדי לסייע תחת אש ונפצע. זמן קצר לאחר מכן נותק עמו הקשר. ב-31 בינואר 2024 פורסם כי נפל בקרב ומוגדר כחלל חטוף.

דרור אור, שף מבארי, נחטף מביתו יחד עם שלושת ילדיו עלמה ונעם ועם אחיינו ליאם. אשתו יונת נרצחה. ילדיו שוחררו בעסקאות החטופים. ב-2 במאי נמסר מקיבוץ בארי כי נרצח ביום המתקפה וגופתו מוחזקת בידי חמאס. הוא היה בן 48.

סותטיסאק רינטלאק, עובד חקלאי מתאילנד, נחטף בעת שעבד במטעים בבארי. הוא נרצח בשבעה באוקטובר וגופתו מוחזקת בידי חמאס. רינטלאק הגיע לישראל בשנת 2017 כדי לפרנס את משפחתו בתאילנד.