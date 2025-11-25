מנתוני המשטרה שפורסמו היום (שלישי), עולה כי בשנת 2024 חולקו 161,039 דוחות לנהגים בגין שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה.

הקנס בגין שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה הוא 1,000 שקלים (ושמונה נקודות) ובכך שלשלה מדינת ישראל לקופתה יותר מ-160 מיליון שקלים בשנת 2024 רק מדוחות לנהגים שעשו שימוש בטלפון בזמן נהיגה.

בהשוואה למספר הדוחות שנרשמו לנהגים בגין שימוש בטלפון הסלולארי בשנת 2023 נרשמה עליה של 20.5%. 786,204 דוחות נרשמו בחמש השנים האחרונות לנהגים בגין שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה, כ-157,000 בממוצע בכל שנה.

עוד עולה מנתוני המשטרה שפורסמו על ידי עמותת אור ירוק: 95,960 דוחות נרשמו לנהגים בגין שימוש בטלפון סלולארי בשנת 2024 בכבישים בינעירוניים - 60% מכלל הדוחות שנרשמו בגין עבירה זו. 65,079 דוחות בגין שימוש בטלפון סלולארי נרשמו בשנת 2024 לנהגים בכבישים עירוניים - 40%.

מבדיקת הנתונים עולה כי הירושלמים לא מפחדים מהמשטרה: 7,249 דוחות רשמו במשטרת ישראל לנהגים בירושלים בגין שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בשנת 2024 - במקום הראשון והמפוקפק. במקום השני ניצבים הנהגים בראשון לציון עם 4,763 דוחות בשנת 2024. בתל אביב-יפו נרשמו 3,237 דוחות בגין שימוש בטלפון סלולארי בזמן נהיגה בשנת 2024. בנתניה נרשמו 2,164 דוחות וחיפה סוגרת את החמישה הראשונה על 1,871 דוחות.

דוח של European Road Safety Observatory מציג תמונה דומה גם באירופה, שם נהגים מבצעים פעולות מסיחות דעת במשך כחצי מזמן הנהיגה. השימוש בטלפון נמצא כאחד הגורמים המרכזיים להיסח דעת, ובמיוחד פעולות הדורשות מהנהג להסיט את מבטו מהכביש. השימוש בטלפון ביד מעלה את הסיכון לתאונה פי שניים וחצי, והדוח מציין כי צעירים נוטים להשתמש בטלפון יותר ממבוגרים.

האיחוד האירופי מציע מגוון אמצעים להפחתת היסח הדעת, ובהם אכיפה מוגברת, מצלמות חכמות, קמפיינים ציבוריים וטכנולוגיות מתקדמות ברכב. מטרת הארגון היא להפחית בחצי את מקרי המוות והפציעות הקשות עד שנת 2030.

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "שימוש בטלפון סלולארי בזמן נהיגה היא פעולה מסוכנת מאחר והרכב נוסע למעשה ללא נהג למספר שניות רב. התופעה הזו היא מכת מדינה של ממש. נהגים רבים לא חוששים להשתמש בטלפון הסלולארי במהלך נהיגה כי הם מבינים שהסיכוי ששוטר יתפוס אותם הוא קטן מאוד. למשטרת התנועה חסרות מאות ניידות וחסרים מאות שוטרים והתוצאה היא שנהגים רבים לא מפחדים לסמס ולדבר בזמן נהיגה ובכך לסכן את החיים של כולנו".

לדבריו: "רק נוכחות מאסיבית ובולטת של ניידות ושוטרים יכולה לצמצם את התופעה המסוכנת הזו. נהג שידע כי סיכוי גבוה שייתפס אם ישתמש בטלפון בזמן נהיגה לא ימהר כל כך להוריד את העיניים מהכביש".