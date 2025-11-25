השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, פרסם בצהריים (שלישי) תגובה חריפה לטענות שעלו בתקשורת ובקרב חברות האופוזיציה, לפיהן מנע מנציגי המשטרה מלהשתתף בדיונים בכנסת שעסקו באלימות כנגד נשים.

לדבריו, מדובר ב"קמפיין מתוזמר נוסף של תקשורת השמאל וחברות האופוזיציה", וכי הציבור "כבר לא מטומטם, והוא יודע שמה שמספרת תקשורת השמאל יש לקחת בעירבון מוגבל".

בן גביר מסר כי באותו זמן בהם התקיימו הדיונים, שהה בעצמו יחד עם נציגי המשטרה ושב"ס בביקור ביחידת "משגב", יחידה חדשה שהקים בשירות בתי הסוהר בשנת 2024, שתכליתה העיקרית היא הגנה על נשים מאוימות. "לא דיוני סרק בוועדות שתכליתם להפוך את נציגי השב"ס והמשטרה לשק חבטות של האופוזיציה, אלא עשייה ממשית לשמירה על נשים", הבהיר.

עוד הוסיף כי היחידה פועלת 24 שעות ביממה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ובשיתוף פעולה עם המשטרה, מערכת המשפט, הפרקליטות, ארגוני נשים וגורמי רווחה. "תקצבתי אותה במאות מיליוני שקלים, כולל מינוי כ-20 בעלי תפקידים", ציין.

בן גביר תקף גם את הביקורת שהופנתה נגד רפורמת הנשק שיזם, במסגרתה חומשו לדבריו עשרות אלפי נשים. לדבריו, "זו אותה תקשורת ואותן ח"כיות שמתהדרות כמגנות נשים, אבל הובילו קמפיין תבהלה אדיר נגד הרפורמה".

בהמשך התייחס השר גם להתנהלות כלפי נשים מהצד הימני של המפה הפוליטית: "שמעולם לא שמענו אותם נזעקים, כשתקפו באלימות כתבת של ערוץ 14, כשלעגו לח"כ לימור סון הר-מלך על כיסוי הראש, כשפגעו בבתה של ח"כ טלי גוטליב, וכשהטרידו נשים יהודיות על רקע לאומני".

לדבריו, "זכויות נשים לא מעניינות אותם, רק פוליטיקה קטנה ומכוערת, ורצון לפגוע בממשלת הימין ובי. על אפם וחמתם, נמשיך לפעול להגנה על נשים, במעשים - ולא בדיבורים".