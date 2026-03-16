• נתניהו טוען: אין מקום לדיון רגיש ומעורר מחלוקת בזמן שהשר לביטחון לאומי משתתף בישיבות הביטחוניות המצומצמות ביותר**

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (שני) בקשה דחופה לבג"ץ לדחיית מועד הדיון בעתירות הדורשות את הפסקת כהונתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

נתניהו טוען כי המצב הביטחוני והמלחמה בה נתונה המדינה מחייבים את דחיית ההליך שנקבע ל-26 במרץ עד לאחר פגרת הפסח.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי דינו, נכתב כי בשל מבצע "שאגת הארי" שהחל בסוף פברואר והכרזת מצב החירום בעורף, זמינותם של ראש הממשלה ומזכיר הממשלה מוגבלת מאוד. נתניהו מציין כי אין באפשרותו לקיים את הדיונים המקצועיים הנדרשים לשם השלמת התשובה לעתירה, מעבר לטענות המקדמיות לפיהן בית המשפט כלל אינו מוסמך לדון בנושא זה.

"לא ניתן לקיים דיון תקדימי, רגיש ומעורר מחלוקת זה בזמן מלחמה", נטען במסמך, תוך הדגשה כי השר בן גביר נושא באחריות על ביטחון הפנים ומשתתף בישיבות הקבינט המצומצמות ביותר מתוקף תפקידו בעת הזו.

עורכי הדין של ראש הממשלה הוסיפו וציינו כי אפילו פרקליטות המדינה ביקשה לאחרונה דחיות בתיקים אחרים, פחות רגישים, בשל מצב המלחמה.