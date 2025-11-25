הבית הלבן הודיע כי הוא מגדיר את קרטל "דה לוס סולס" מוונצואלה כארגון טרור, צעד שמעורר חשש גובר בוונצואלה מהתערבות צבאית אמריקנית בשטחה.

ממשלת ונצואלה הגיבה בזעם להודעה שפורסמה אתמול (שני) וטענה כי הקרטל כלל אינו קיים.

הנשיא דונלד טראמפ טוען כי הקרטל מנוהל ישירות על ידי הנשיא מדורו, מה שהופך אותו בפועל לראש ארגון טרור. עם זאת, לא פורסמו עד כה הוכחות לקשר ישיר שכזה. טראמפ עצמו הביע נכונות לדיאלוג.

בתוך כך, נמשכת פעילות צבאית שנויה במחלוקת נגד "סירות סמים" באוקיינוסים שמסביב. מאז ספטמבר נהרגו לפחות 83 בני אדם בתקיפות, רבות מהן נגד סירות שיצאו מוונצואלה - וזאת ללא הוכחה חד-משמעית שהובילו סמים.

לפי סקר שפורסם בארה"ב, כ-70% מהציבור האמריקני מתנגד לפעולה צבאית בוונצואלה.

עם זאת, בכיר בבית הלבן אמר כי "כל תרחיש נמצא על השולחן", וכי טראמפ "מוכן להשתמש בכל עוצמתה של ארה"ב כדי לעצור את שיטפון הסמים".