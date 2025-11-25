שופט בית המשפט המחוזי בלוד, השופט עמית מיכליס, דחה היום (שלישי) את ערר המשטרה בעניינו של יועץ ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך.

בהחלטתו, קבע השופט כי אוריך יוכל לשוב לעבודתו בתפקידו הפוליטי בליכוד, וכן ליצור קשר עם מנכ"ל המפלגה דוד שרן. את אוריך ייצגו עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין.

אוריך חשוד בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הגרמני 'הבילד' ובפרשת "קטארגייט".

לפני כשבועיים אישר בית משפט השלום בראשון לציון לאוריך להיפגש עם שרן, זאת למרות התנגדות המשטרה. ההחלטה התקבלה על ידי השופט מנחם מזרחי, שהשהה אותה בהמשך.

בהחלטתו ציין השופט מזרחי כי "אין ולא היה כל איסור על החשוד לקיים קשר מקצועי עם סיעת הליכוד", והוסיף כי העובדה שאוריך מקבל את שכרו מסיעת הליכוד ולא מלשכת ראש הממשלה, "אין בה די להורות על איסור יצירת הקשר".