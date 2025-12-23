הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התייחס הערב (שלישי) לפרשת 'קטארגייט', במסגרתה נקשרו שמותיהם של אלי פלדשטיין, שרוליק איינהורן ויונתן אוריך.

סגל התייחס להתכתבויות שנחשפו בין המעורבים בפרשה, וכתב, "ההתכתבות של פלדשטיין ואיינהורן מזעזעת, אחריהן סעיף האישום נראה מוצדק מאין כמותו".

לדברי סגל, בתחילה התקשה להבין את משמעות החשדות בפרשה, אך לאחר שצפה ביממה האחרונה "בחילופי הוואטסאפים שפורסמו, אני חושב שפלדשטיין צריך להיות מואשם בשוחד".

בהמשך התייחס סגל למהות החשד, ואמר כי מדובר בשוחד ברור: "זה אומר, אני נותן לך כסף ואתה משתמש בכוחך השלטוני כדי לקדם את המסרים שלי, וזה בדיוק מה שקרה פה. הוא מתדרך עיתונאים, לוהט על אוזנם מסרים קטאריים למרבה הבושה והגועל, והם משדרים את זה כי במחינתם מי שעשה את זה הוא הדובר הביטחוני של ראש הממשלה".

באשר ליונתן אוריך אמר סגל כי הגרסה של פלדשטיין "קורסת אל קרקע המציאות". לדבריו, אם אכן מדובר בתשלום חלופי בשל אי-מעבר סיווג ביטחוני, עולה השאלה המרכזית: "אז למה אתה עובד בשביל קטאר? ולמה אתה עובד איתם רק עם איינהורן?"

לבסוף, סגל תהה מדוע ראש הממשלה בנימין נתניהו לא התנער מהמקרה באופן מיידי: "אם היו תופסים כל אחד מאיתנו, ראש ממשלה, שמישהו תחתיו עובד עם קטר והוא לא ידע על זה - הוא היה מפטר אותו מיד. למה הוא הגן עליו? למה הוא אמר 'פטריוט ישראלי'? הערכה שלי, נתניהו אחרי שורה של עדי מדינה מתוך לשכתו שנתפסו על דבר אחד ואז באו ומכרו חומר שקשור למשהו אחר,אמר לעצמו - אני לא קשור לקטארגייט, אבל אני לא רוצה לקחת את הסיכון ולכן הוא הגן עליו אז בנושא הזה".