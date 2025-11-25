חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג' מצאו כי המוח האנושי עובר חמש תקופות עיקריות של שינוי והתפתחות במהלך החיים.

החוקרים ערכו סריקות מוח ל-4000 משתתפי המחקר, מגיל ילדות ועד גיל 90. החוקרים בדקו קשרים עצביים, וכיצד הם מתפתחים לאורך שנות החיים, במטרה לגלות כיצד ומתי מתבצעים השינויים העיקריים במוח האנושי.

על פי תוצאות המחקר, המוח עובר שינוי משמעותי כאשר האדם בגיל 9, לאחר מכן בגיל 32, גיל 66 וכן בגיל 83.

לדברי החוקרים, תקופת ההתפתחות של הילדות מתרחשת בין הלידה לגיל תשע, לאחר מכן עובר המוח לשלב "ההתבגרות" הנמשך עד לגיל 32, ובתחילת שנות ה-30 לחייו של אדם, החיווט העצבי של המוח עובר למצב של מבוגרים, הנמשך עד גיל 66, המסמן את תחילתו של שלב "הזדקנות מוקדמת" בארכיטקטורת המוח. לבסוף, המוח "המזדקן" מתעצב בסביבות גיל 83.

פרופ' דאנקן אסטל, חוקר בתחום הנוירו-אינפורמטיקה באוניברסיטת קיימברידג', אחד מראשי המחקר, אמר כי "במבט לאחור, רבים מאיתנו חשים שחיינו התאפיינו בשלבים שונים. מתברר שגם המוחות עוברים תקופות כאלו. הבנה שהמסע המבני של המוח אינו שאלה של התקדמות מתמדת, אלא אחת מנקודות מפנה עיקריות ספורות, תעזור לנו לזהות מתי וכיצד החיווט שלו פגיע לשיבושים".

החוקרים גם מקווים כי תוצאות המחקר יסייעו להבין מדוע הסיכון להפרעות בריאות הנפש ודמנציה משתנה לאורך החיים.