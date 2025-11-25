השר עמיחי אליהו בסיפור אישי ערוץ כנסת

השר עמיחי אליהו שיתף היום (שלישי) במליאת הכנסת סיפור אישי מילדותו, שתיאר לדבריו את הפעם הראשונה שבה ראה את אביו, הרב שמואל אליהו, בוכה.

"אני הולך לדבר מהלב, אני רוצה לספר לכם סיפור אישי, חוויה אישית", פתח השר את דבריו. הוא סיפר שכשהיה בן 12 לקח אותו אביו לראות את גלי העלייה מברית המועצות.

"לא ראיתי הרבה את אבא בוכה", אמר. "ואני יודע שכל אחד מאיתנו כשהוא עומד מול אביו - אבא זה נקודת החוסן, המשענת, היציבות. אבא לוקח אותי לראות את גלי העלייה, ואני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה בחיים שראיתי את אבא בוכה".

השר אליהו המשיך וסיפר על הרגע האישי: "בתור ילד ככה נבוך, מסתכל על אבא, אני מכניס את היד שלי לתוך היד הגדולה שלו, אני אומר לו, 'אבא, למה אתה בוכה?'.

הוא אמר לי, 'עמיחי, תזכור את זה, מה שאתה רואה פה עכשיו זו גאולה, מה שאתה רואה פה עכשיו זה נס, ואתה במו עינייך רואה היום את הנס הגדול הזה'".