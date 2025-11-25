באנדרטת "יד לשריון" בלטרון התקיים הערב (שלישי) טקס סיום מסלול הכשרת הלוחמים והלוחמות של משמר הגבול.

בטקס השתתפו מפקד מג"ב ניצב בריק יצחק, מפקד בית הספר החילי תת ניצב ברק מרדכי, מפקד חטיבת ההכשרות נצ"מ אלי תפילין, סגל הפיקוד, הלוחמים החדשים ובני משפחותיהם.

588 לוחמי ולוחמות מג"ב סיימו את המסלול, קיבלו את סיכת הלוחם והצטרפו רשמית לשורות החיל. במהלך הטקס בלטו שלושה סיפורים אישיים מרגשים של מסיימי המסלול, בני משפחות שכולות ושורדי שבי.

אור קופרשטיין, אחיו של בר קופרשטיין - שנחטף ב-7 באוקטובר ושב לישראל לאחר 738 ימים בשבי - סיים את ההכשרה ועלה למסדר עם חבריו.

אורן דוקרקר, אחיה של קים דוקרקר ז"ל, קצינה לוחמת במג"ב שנפלה באותו יום, קיבל בטקס את הכומתה של אחותו מאמם, לבנה דוקרקר.

רותם סמדג'ה, אחותו של רס"ל עומר סמדג'ה ז"ל שנפל ביוני 2024, סיימה גם היא את ההכשרה ונעמדה בגאון על רחבת המסדר.

מסלול ההכשרה שנמשך כארבעה חודשים נחשב לאחד המסלולים הקרביים המרכזיים במשטרת ישראל. במסגרתו עברו הבוגרים הכשרה בלחימה, שיטור, התמודדות עם אירועים קיצוניים ופעולה תחת לחץ.

אורן דוקרקר צילום: דוברות המשטרה

מפקד משמר הגבול אמר בנאומו: "בחרתם להצטרף לשרשרת מפוארת של דורות, מגיני ומגינות מדינת ישראל. בארץ שלנו, שבה הביטחון הינו תנאי לקיום, ההחלטה להתייצב לשירות משמעותי ולהיות חלק מחומה בצורה מול כל איום היא ההחלטה הראויה ביותר שיש, הגנה על חיי אדם ושמירה על חוסנה של החברה ועל הארץ שלנו".

עוד הוסיף: "משמר הגבול הוא חוד החנית של ביטחון הפנים. לוחמי ולוחמות החיל נדרשים יום ביומו לתפקד תחת לחץ, במציאות ביטחונית מורכבת, בהתמודדות עם אירועי טרור ופח"ע, במניעת פשיעה במרחב הכפרי, בהפרות סדר חמורות ובשמירה על מרקם חיים תקין תוך מתן שירות לאזרח. השירות בחיל הייחודי שלנו מצריך רגישות וכוח, לב חזק לא פחות מיד מיומנת".

מפקד בית הספר החילי אמר: "המחזור שלכם מצטרף למספר מחזורים שנפתחו בשעה שמדינת ישראל במלחמה. התכנים השתנו והותאמו למציאות החדשה שלנו כאן במדינה, אך מה שהיה בולט בעיקר הייתה הרוח והגאווה שהלוחמות והלוחמים בהכשרה הגיעו איתה. פגשתי חניכים שמבינים היטב את האחריות שבחרו לקחת על עצמם, ומוכנים להשקיע ולעבוד קשה כדי להיות הלוחמות והלוחמים הטובים ביותר. אתם מגיעים אל יחידות השטח מצוידים בכל הכלים והתמיכה שיכלנו להעניק לכם - דרוכים ומוכנים. עכשיו הגיע התור שלכם לכתוב שורות נוספות בדפי ההיסטוריה של החיל שלנו".

מפקד חטיבת ההכשרות אמר: "משפחות יקרות שיושבות כאן איתנו, תודה לכם על החינוך מבית, על התמיכה, האמון והגב החזק שאתם מהווים לכל אחד ואחת מאלה שעומדים כאן היום. היו גאים בילדכם, אך גם בעצמכם על התהליך. מבטיח לכם כי עשינו כל שביכולתנו על מנת להעניק לכל לוחם ולוחמת את המעטפת הראויה ביותר, כפי שאני עצמי מצפה כאב לילדיי".