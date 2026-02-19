תיעוד מרגעי המעצר ממצלמות הקסדה דוברות המשטרה

תיעוד ממצלמות הקסדה של מסתערבי מג"ב ירושלים מתעד את רגעי הפעילות בשכונת אבו טור, שבמהלכה נתפסו שלושה רובי M16, מחסניות טעונות ותחמושת רבה.

בסרטון נראים הכוחות פועלים בשטח, מבצעים את המעצר ומאתרים את אמצעי הלחימה. במהלך הפעילות נעצר חשוד בשנות ה-30 לחייו, תושב השכונה.

הפעילות בוצעה בעקבות מידע מודיעיני על חשוד בעבירות אמל"ח. בלשי תחנת עוז במחוז ירושלים, בשיתוף מסתערבי מג"ב ירושלים ויחידת הכלבנים, פשטו על ביתו של החשוד בשכונת אבו טור.

לפי המשטרה, "כלי הנשק שנתפסו ייתכן והיו מגיעים לידיהם של גורמים עברייניים או גורמי טרור ומשמשים לביצוע פיגועים פליליים או חבלניים".