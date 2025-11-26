צה"ל פרסם הבוקר (רביעי) את ממצאי התחקיר המבצעי על הקרב במושב יתד במהלך מתקפת ה-7 באוקטובר, וקובע כי צה"ל כשל בהגנה על היישוב.

לפי התחקיר, ההתנהלות של כיתת הכוננות, צוות החירום היישובי ותושבים חמושים מנעה חדירה של מחבלים לבתי התושבים ולמעשה בלמה את ניסיון הטבח.

את התחקיר הוביל תא"ל איתמר בן חיים והוא סוכם על ידי מפקד פיקוד הדרום לשעבר, אלוף ירון פינקלמן. ממצאיו הוצגו למשפחות השכולות ולתושבי קהילת יתד. התחקיר בוצע לאורך שנה וחודשיים, בהתבסס על הקלטות, תצפיות, שחזורים, וידאו, חקירות וחומרים מודיעיניים.

לפי הנתונים, 11 מחבלים לקחו חלק בהתקפה על המושב. 10 מתוכם נעצרו לאחר שנכנעו בידי תושבי היישוב וכוח ההגנה המקומי. לוחם מילואים אחד נפל בקרב סמוך בציר 232 - סרן (מיל') יפתח גורני ז"ל, לוחם ביחידת לוט"ר ניצנה.

הקרב כולו התנהל תחת נחיתות מספרית של כוחות צה"ל באזור, על רקע החדירה המתואמת של אלפי מחבלים לעשרות יישובים.

בשעות הבוקר פעל בגזרה כוח מגדוד 934 של חטיבת הנח"ל, שהתמודד עם מתקפה נרחבת ושילם מחיר כבד בנפש. ב-06:29 נפתחה מתקפת ירי תלול מסלול מאסיבית לעבר יישובי הנגב המערבי. דקות לאחר מכן, הפעיל הרבש"ץ של יתד את כיתת הכוננות, סגר את שערי היישוב, ופרס כוחות לאבטחת האזור.

מוקדי האירועים צילום: דובר צה"ל

בשעה 09:15 זוהה לראשונה מחבל שחדר למרחב ונעצר. דקות לאחר מכן נרשמו שני דיווחים על תנועה חשודה בתוך היישוב. כוחות ההגנה הגיעו לנקודות, זיהו מחבלים, ובסדרה של מהלכים מהירים הצליחו לכתר ולהכניע ארבעה מהם.

במקביל, מח"ט פארן ניהל קרב סמוך לכביש 232 מול מחבלים חמושים בלבוש סמי-צבאי. הכוח שכלל כעשרים לוחמים נתקל באש חיה. סרן (מיל') יפתח גורני הגן על חפ"ק מ"פ האיסוף תחת אש, דילג בין רכבים כדי למנוע חדירה של מחבלים, ונפל בקרב.

מח"ט פארן יצר קשר עם בור חיל האוויר וביקש סיוע אווירי. בקשתו התקבלה, אך מסוק הקרב שהוזנק הגיע לשטח רק כ-40 דקות לאחר מכן, זמן ממושך שבו נמשך הקרב תחת נחיתות מספרית וללא סיוע מהאוויר.

טנק מגדוד קרקל, שהגיע בשעה 10:05, פתח באש לעבר עשרות מחבלים מצפון לציר ופגע בכעשרים מהם. הכוחות המשיכו בלחימה ובסריקות עד לשעות הלילה, אז הגיעו תגבורות ובהן כוח מבה"ד 1, לוחמי יחידות מיוחדות וחפ"קים של קרקל.

ביום שלמחרת, השמונה באוקטובר, התקבל דיווח על חדירה נוספת. תצפיתנים זיהו תנועה חשודה סמוך לגדר, וכוחות ההגנה הוקפצו. בשעה 10:20 תושב המושב זיהה חמישה מחבלים נוספים סמוך לפרצה בגדר - אלו נכנעו ונעצרו. בהמשך היום נערכה התארגנות לפינוי אזרחים בשיירות מאובטחות, ובשעה 19:00 נותרו במושב שלושה אנשי כוח מקומי, בסיוע לוחמים משוחררים שהגיעו מהישיבה במצפה רמון, שנשארו לאבטח את המחבלים שנעצרו עד להעברת לידי כוח צה"ל יממה לאחר מכן.

התחקיר מסכם כי צה"ל לא עמד במשימת ההגנה על מושב יתד, אך מבהיר כי פעולת כיתת הכוננות והתושבים, תוך חתירה למגע, בלמה את החדירה הרצחנית ומנעה פגיעה בחיי אזרחים.

הקרב בפיקוד מח"ט פארן השפיע באופן ישיר על בלימת המחבלים בדרכם ליישוב. צוות התחקיר ציין את תפקודו של הרבש"ץ ואת רוח ההתנדבות של האזרחים שפעלו על פי שיקול דעת ואחריות מלאה, גם ללא הכשרה קרבית רשמית.