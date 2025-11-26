גבר ואישה בשנות ה-50 לחייהם נהרגו לפנות בוקר (רביעי) בתאונת דרכים בין רכב פרטי למשאית בכביש 1, סמוך לצומת אלמוג באזור ים המלח.

צוות מד"א שהוזעק למקום קבע את מותם.

לוחמי אש ממרחב בנימין השתתפו בחילוץ הנפגעים שנמשך זמן רב והיה מורכב מאוד. רב רשף צחי בן אהרון מפקד המשמרת סיפר: "מדובר בזירה קשה ומורכבת, בה נדרשנו לפעול לחילוץ זמן רב בעקבות עוצמת הפגיעה בכלי הרכב.

לאורך כל זמן החילוץ פעלנו בשיתוף פעולה עם גורמי הרפואה, ועם סיום החילוץ לא נותר להם אלא לקבוע את מותם של הלכודים", הוסיף.

זירת התאונה באזור ים המלח צילום: מד"א

אתמול (שלישי) בערב נפטרה הולכת רגל בת 78 מפצעיה לאחר שנפגעה מרכב פרטי ברחוב עובד בן עמי באשדוד.

מותה נקבע בבית החולים אסותא לאחר שמאמצי ההחייאה כשלו.

צוותי החירום שהגיעו למקום מצאו את האישה ללא דופק ונשימה. "בהגיענו הבחנו בהולכת רגל שוכבת על הכביש ללא דופק ונשימה לאחר שנפגעה מרכב פרטי", מסרו פארמדיק אוראל אסולין, אלעד סופר ושמחה חסיד ממד"א הצלה דרום.

האישה פונתה לבית החולים במצב אנוש תוך כדי החייאה, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותה.

נהגת הרכב עוכבה לחקירה, ובוחני תנועה של מרחב לכיש חוקרים את נסיבות התאונה.