שני גברים כבני 35 נהרגו הלילה (שישי) לאחר שרכבם התדרדר לוואדי בכביש 6 סמוך לטייבה.

חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותם של השניים, והעניקו טיפול רפואי לשני פצועים קשה - גבר ואישה כבני 35 - שפונו לבית החולים מאיר.

חובשי מד"א שחר שצפה, רועי גימפוביץ ויוסף פרידמן, סיפרו: "ראינו רכב מרוסק והפוך על הגג, בתוכו נלכדו 4 פצועים כאשר 2 מהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של כוחות הכיבוי, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם.

"במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר ואישה בשנות ה-30 לחייהם ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה", הם הוסיפו.

מוקדם יותר השבוע פרסמה עמותת אור ירוק נתונים מהם עולה כי 459 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025 - השנה הקטלנית ביותר מזה שני עשורים.

בסך הכול נפגעו בשנת 2025 כ-13,261 בני אדם בתאונות דרכים, מהם 7,118 נפגעו בכבישים עירוניים - 53.6% מכלל הנפגעים. 170 מההרוגים נהרגו בכבישים עירוניים, שהם 37% מכלל ההרוגים - אחד מכל שלושה.

על פי הנתונים, שנת 2025 היא השנה עם מספר ההרוגים הגבוה ביותר מאז 2006. מספר ההרוגים גבוה ב-86 מהממוצע השנתי בעשור האחרון, שעמד על 369 הרוגים - עלייה של 23%.