מועצת התכנון העליונה תתכנס בהנחיית שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' כדי לאשר שורה של תכניות בנייה ביהודה ושומרון, ובמרכזן - יישוב מחדש של היישוב שא-נור שבצפון השומרון.

התכנית המרכזית כוללת בניית 126 יחידות דיור, שטחי מסחר, סלילת כבישים ותכנון מוסדות ציבור כמו גני ילדים ובתי ספר.

מדובר בשלב מתקדם של מימוש החלטת הממשלה ממאי האחרון, אז אישרו סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ את חידוש ההתיישבות במקום.

מאז, התקדם המהלך בצעדי ביצוע מהירים: מפקד הפיקוד חתם על תחום השיפוט, משרד הפנים העניק סמל יישוב רשמי, ובישיבת הממשלה האחרונה אושר תקציב בגובה 20 מיליון ש"ח לסלילת כביש עוקף לכפר סילת - שצפוי להיכנס לביצוע כבר בשבועות הקרובים.

במקביל, סוכם בישיבה שנערכה בין סמוטריץ', כ"ץ ואלוף בלוט כי גרעין מתיישבים יעלה לשא-נור כבר בחג הפורים הקרוב, והמערכת הביטחונית נערכה לכך בהתאם.

סמוטריץ' מסר: "מה שנעשה כאן הוא תיקון עוול היסטורי והגשמת חזון ציוני הלכה למעשה. שא־נור חוזרת הביתה לא בסיסמאות אלא בתכניות, בתקציבים, בכבישים ובמעשים בשטח. יחד עם אישור היישובים גנים וכדים וחזרתם הביתה זה מכבר של חומש, מדובר במחיקת הגירוש מצפון השומרון עוברת משלב ההצהרות לשלב הביצוע, בעבודה מקצועית, נחושה ומתואמת בכל הדרגים. אני מודה לשר הביטחון ישראל כץ על שיתוף הפעולה העמוק. זהו מהלך לאומי של חיזוק ההתיישבות, העמקת האחיזה שלנו בארץ והפיכת הריבונות דה־פקטו למציאות ברורה ובלתי הפיכה".