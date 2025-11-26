ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח הבוקר (רביעי) את עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב בהתייחסות לקושי האישי שבקיום ההליך המשפטי במקביל לתפקידו הציבורי.

"עשיתי מאמצים גדולים מאוד לקיים שלושה ימי עדויות בשבוע", אמר לשופטים, "זה מאמץ שמחייב דחייה של דיונים קריטיים בנושאים שהציבור לא יודע ומקבל טפח מהפרסומים".

הוא הדגיש: "לא משתמש בהפרזה הקטנה ביותר, זה פשוט. זה על סף הבלתי אפשרי לעשות שלוש פעמים בשבוע".

אתמול הופסקה עדותו של נתניהו לזמן קצר לאחר שהוכנסה לאולם מעטפה דחופה.

נתניהו פנה לשופטים וביקש לצאת: "אנחנו לא יכולים להמשיך כרגע, אבל אני גם לא יודע כמה זה יימשך". השופטת רבקה פרידמן-פלדמן נעתרה לבקשה והדיון הופסק.