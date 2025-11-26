כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח"ל ממשיכים הבוקר (רביעי) במצוד אחר מחבלים נצורים במנהרה במרחב מזרח רפיח, בשטח הקו הצהוב הנמצא בשליטה ישראלית.

במהלך הפעילות זיהו תצפיות צה"ל שישה מחבלים שיצאו ככל הנראה מהמנהרה. המחבלים ניסו להימלט מהמקום, אך כלי טיס של חיל האוויר תקף אותם בהכוונת הכוחות. בצה"ל אישרו כי זוהתה פגיעה.

הכוחות ממשיכים בביצוע סריקות נרחבות במרחב, כחלק מהפעולה לאיתור תשתיות טרור נוספות והסרת איום מיידי.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

אמש הודיע צה"ל על חיסולם של חמישה מחבלים נוספים שהסתתרו במנהרה באזור רפיח. מדובר במי שנלכדו לאחר שהפסקת האש נכנסה לתוקף.

בתיעוד שפרסם צה"ל לאחר החיסול, נראים אמצעי לחימה שנמצאו על גופות המחבלים - בהם רובי קלצ'ניקוב ומחסניות תחמושת.

בשבת האחרונה מסר צה"ל כי לפחות 17 מחבלים שניסו להימלט ממנהרות רפיח נהרגו או נעצרו. בין השאר, זוהה חשוד חמוש שהתקרב למוצב בדרום הרצועה, פתח באש - וחוסל. בהמשך היום, חוסלו חמישה מחבלים נוספים שיצאו מהמנהרות בזירה.

גם ביום שני האחרון הוסיף צה"ל ופגע במחבלים נוספים: לפחות שישה חוסלו בשני מוקדים סמוך לקו הצהוב, וכחמישה נוספים נעצרו ונלקחו לחקירת שב"כ.

בצה"ל מציינים כי במרחב מזרח רפיח עדיין פועלת רשת תת-קרקעית צפופה ובה מתבצרים עשרות מחבלי חמאס. הכוחות פועלים להשמדת התוואים ולחיסול המחבלים שבפנים. השיטה: כיתור הדרגתי, השמדה של תשתיות תת-קרקעיות וחיסול ממוקד של כל ניסיון בריחה.