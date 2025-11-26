מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, אביחי כהנא, משוחח עם ערוץ 7 מבית הכנסת במנצ'סטר שסמוך אליו התרחש פיגוע לפני כחודשיים ומספר על ההחלטה לקיים דווקא בו כינוס לעידוד עלייה.

"כשנכנסתי לכאן וראיתי את התמונה ואת המגן דוד שמאחורי בית הכנסת - העיניים לא נשארו יבשות", תיאר כהנא בשיחה עם ערוץ 7. "ממש לפני כמה חודשים ניסה מחבל לרצוח כאן יהודים - והיום אנחנו, נציגי מדינת ישראל ביחד עם השותפים שלנו, אוספים את כל הקהילה לכנס של עלייה וחיזוק של הקשר שבין העם היהודי כולו".

לדבריו, האירועים מתקיימים באבטחה חסרת תקדים. "לכל כנס יש רמת אבטחה מפתיעה בעוצמתה, עד כדי כך שהיא מפתיעה את הקהילה עצמה", סיפר כהנא, שמודה כי יהדות התפוצות חווה תקופה קשה.

כהנא מדגיש כי המסר הוא לא קריאה לבריחה אלא לחשיבה ציונית מחודשת. הוא מכיר בכך שעלייה היא תמיד תוצאה של איזון בין "גורמי דחיפה" ל"גורמי משיכה". בצד גורמי הדחיפה יש את המציאות המרה והבלתי נסבלת. "יש היום אנטישמיות, יש חוקים חדשים בבריטניה שגורמים לחברי הקהילה להרהר בעתיד שלהם".

כהנא מזהה את התחרות הקשה על "ההון האנושי" של יהודי העולם. הוא מודה בגלוי כי ההזדמנויות עבור יהודים משכילים ואיכותיים אינן מוגבלות לישראל. "יש הזדמנויות במיאמי, יש הזדמנויות במדינות שונות באירופה. כולם רוצים את ההון האנושי הנדיר הזה".

האתגר המרכזי שעימו מתמודד המשרד נובע מכך שלמרות הרצון לעבור, ישראל אינה תמיד האופציה הראשונה עבור יהודים רבים. כהנא חושף את התובנה המטרידה: "ישראל נהנית מיתרון החיבור הציוני והדתי, אולם היא צריכה להתחרות במישור המעשי. הצרכים של העולים הפוטנציאליים עוסקים ביום-יום. ללא פתרון מעשי לאתגרים יומיומיים אלה, הסיכוי למשוך את ההון האנושי פוחת".

מעבר לשיקולים כלכליים וביטחוניים, הוא מדבר על החשיבות האדירה של החיבור בין מדינת ישראל לקהילות בגולה. הוא מספר כי הביקורים בקהילות, המהווים כשלעצמם משימה מורכבת בתקופת המלחמה, אינם רק אקט של עזרה, אלא גם מקור השראה עבור אנשי המשרד.

"החיבור הזה של ממשלה, של מדינת ישראל, שמגיעה לקהילות, זה מרגש אותם, זה מחזק אותם, וגם אנחנו לומדים הרבה מאוד על הקהילות ועל הצרכים שלהן. אנחנו שומעים על הצעירים, על הקשיים, על האתגרים, ואנחנו מגיעים הביתה ומתחילים לעבוד כדי להביא תוצאות טובות יותר".

החיבור מחזק את שני הצדדים: הוא מעניק תקווה ליהודי העולם ומעשיר את מדינת ישראל בידע ובהבנה עמוקה יותר של צורכי האחים שמעבר לים.