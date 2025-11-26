הרב יוגב כהן הכריז השבוע על כוונתו להתמודד על תפקיד רב העיר הוד השרון.

הרב כהן כיהן כרב קהילה וראש ישיבה, פעל בזירה הבינלאומית בתחום זהות יהודית, והוביל מוסדות חינוך בישראל ובחו"ל.

הוא בוגר ישיבת ההסדר הר ברכה ושירת בחיל המודיעין. שימש בין היתר כרב קהילה בלונדון, יועץ לפיתוח קהילות בתפוצות, ראש ישיבה תיכונית בהר ברכה ומרצה בקהילות יהודיות ברחבי העולם.

כמו כן, ניהל תלמוד תורה ופיתח תכניות זהות במערכת החינוך הממלכתית-דתית. הוא מוסמך לרבנות ובעל כושר לרב עיר, ומחזיק בתארים במשפטים ובחינוך.

בהודעתו עם הכרזת ההתמודדות אמר הרב כהן, "הוד השרון עומדת בפתחו של עידן חדש. עיר דינמית ומתפתחת, חופשית ומשכילה, המבקשת לממש את מהות הישראליות של דורנו. דווקא כאן, בעיר שיש בה גיוון אנושי מרהיב - חילונים, מסורתיים ודתיים זה לצד זה, אני מגיש את מועמדותי לרבנות העיר בכדי להוביל הנהגה רבנית קשובה, מאחדת ומעוררת השראה".

לדבריו, הוא מבקש להנהיג "רבנות שמאירה את הדרך ומציבה מצפן מוסרי, ובד בבד מכבדת את הבחירה האישית, מקשיבה מהלב, ושופכת אור של משמעות על החיים עצמם", וכן "רבנות שהיא מגדלור של השראה רוחנית וערכית, ומשמשת דוגמה לטהרת הלב".