הבחירות לרבנות הוד השרון יתקיימו הערב (שלישי) כאשר שני מועמדים מרכזיים מתמודדים על התפקיד - הרב ארז אלחרר, מועמד ש"ס, והרב יוגב כהן, איש הציונות הדתית.

הרב אלחרר, ראש חבורה ב'יחווה דעת' בראשות הרב דוד יוסף, מוסר שיעורים בהוד השרון בקביעות. מנגד, הרב יוגב כהן כיהן כראש הישיבה התיכונית בהר ברכה וכרב קהילה בלונדון.

ביממה האחרונה פרשו מהמרוץ שלושה מועמדים מהציונות הדתית, מתוכם שניים הודיעו על תמיכה ברב כהן. מי שנותר במירוץ מהציונות הדתית הוא הרב אליעזר גלינסקי, ר"מ במכון לב, בעל כושר לדיינות ובוגר ישיבת כרם ביבנה.

הרב אשר סבג כתב: "לאחר בחינה משמעותית של טובת תושבי הוד השרון החלטתי להסיר את מועמדותי ולהעביר את תמיכתי לרב יוגב כהן שהוא להבנתי המועמד המתאים ביותר לאופי הייחודי של העיר והוא ידע להוביל את העיר בדרכה של תורה ציונות אהבת אדם אהבת המולדת וערכי השוויון בנטל".

גם הרב אבי קלמנטינובסקי הצטרף לתמיכה: "לאחר חשיבה עמוקה ובחינת טובת תושבי הוד השרון, החלטתי שאני מעביר את תמיכתי המלאה לרב יוגב כהן שהוא לטעמי המועמד הראוי והמתאים ביותר לצביון העיר, ולעבודה עם כלל גווני האוכלוסיות כפי שמגיע לתושבים. בטוחני שהוד השרון תהווה דוגמא ומופת לרבנות מקצועית ביותר שזוכה לאמון מלא מהציבור בהובלת הרב יוגב".

מועמד נוסף בבחירות הוא הרב עו"ד אלדד יונה, שהבהיר: "אני רץ ועם סיכוי לנצח. רבנות צריכה להיות א-מגזרית לא חרדית ולא סרוגה, לא שמרנית ולא ליברלית. ומתנגד להכנסת מגזריות משני צדדיה למשוואה".