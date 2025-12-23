הרב ארז אלחרר נבחר הערב (שלישי) לרב העיר הוד השרון, לאחר שזכה ל-24 קולות של חברי האספה הבוחרת לרבנות העיר. הוא גבר על הרב יוגב כהן, איש הציונות הדתית.

הרב אלחרר, ראש חבורה ב'יחווה דעת' בראשות הראשון לציון הרב דוד יוסף, פועל בעיר הוד השרון מספר שנים ומכהן כרב קהילת 'מקדש מעט-חי טייב' בעיר ועומד בראש ארגון להפצת יהדות 'קורב אליך'.

הוא משמש כבוחן במבחני הרבנות הראשית לישראל משנת 2017. הוא הוסמך לרבנות על ידי הרב עובדיה יוסף זצ"ל ומחזיק בכושר לרב עיר מהרבנות הראשית לישראל.

הרב דוד יוסף שוחח עם תלמידו ובירכו בחום: "זהו יום בשורה לעיר הוד השרון. הרב ארז הוא תלמיד חכם עצום, המשלב ידיעה עמוקה בתורה עם נועם הליכות וקירוב לבבות. אני סמוך ובטוח כי הוא ינהיג את העיר בחוכמה ובאהבה, ירומם את קרנה של הרבנות, ויפעל לאחדות השורות בין כלל חלקי הציבור. אני מברך אותו שיזכה לסייעתא דשמיא גדולה במלאכת הקודש, להרבות כבוד שמיים ולהאהיב את התורה על הבריות כדרכו של אהרון הכהן - אוהב שלום, רודף שלום ומקרבן לתורה".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, הודה ליו"ר הוועדה הדיין (בדימוס) הרב יצחק זר ולראש העיר אמיר כוכבי ובירך את הרב הנבחר: "בזכות הליך סדור שהחל השר היוצא לשירותי דת חה"כ מיכאל מלכיאלי ומתואם עם כלל הגורמים אנו זוכים לברך על המוגמר עם בחירת הרב ארז אלחרר לרב העיר. אני מאמין כי הרב שליט"א ימשיך את מסורת רבני העיר הוד השרון ברבנות העיר ויפעל לחבר את התושבים לעולמה של תורה וינגיש יהדות מסבירה במאור פנים. מינוי רב להוד השרון מעניק יציבות רוחנית וקהילתית, ומאפשר לתושבים ליהנות מהנהגה תורנית ברורה ומחויבת".

ביממה שלפני הבחירות פרשו מהמרוץ שלושה מועמדים מהציונות הדתית, מתוכם שניים הודיעו על תמיכה ברב יוגב כהן. מי שעוד נותר במירוץ מהציונות הדתית הוא הרב אליעזר גלינסקי, ר"מ במכון לב, בעל כושר לדיינות ובוגר ישיבת כרם ביבנה.

הרב אשר סבג כתב: "לאחר בחינה משמעותית של טובת תושבי הוד השרון החלטתי להסיר את מועמדותי ולהעביר את תמיכתי לרב יוגב כהן שהוא להבנתי המועמד המתאים ביותר לאופי הייחודי של העיר והוא ידע להוביל את העיר בדרכה של תורה ציונות אהבת אדם אהבת המולדת וערכי השוויון בנטל".

גם הרב אבי קלמנטינובסקי הצטרף לתמיכה: "לאחר חשיבה עמוקה ובחינת טובת תושבי הוד השרון, החלטתי שאני מעביר את תמיכתי המלאה לרב יוגב כהן שהוא לטעמי המועמד הראוי והמתאים ביותר לצביון העיר, ולעבודה עם כלל גווני האוכלוסיות כפי שמגיע לתושבים. בטוחני שהוד השרון תהווה דוגמא ומופת לרבנות מקצועית ביותר שזוכה לאמון מלא מהציבור בהובלת הרב יוגב".