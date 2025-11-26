צה"ל פרסם היום (רביעי) תיעוד של זיהוי ותקיפת שישה מחבלים חמושים במזרח רפיח מוקדם יותר הבוקר.
בתיעוד נראים המחבלים ברגע יציאתם מתוואי תת-קרקעי - ותקיפתם באמצעות כלי טיס ובהכוונת כוחות הקרקע.
לאחר התקיפה האווירית, כוחות צוות הקרב החטיבתי של חטיבת הנח"ל נכנסו לסריקות באחד המבנים במרחב.
במבנה אותרו ארבעה מחבלים - אחד מהם חוסל בתקיפה עצמה, ושלושה נוספים נורו וחוסלו על-ידי הלוחמים מטווח קצר. שני מחבלים נוספים נעצרו.
על פי דובר צה"ל, במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-20 מחבלים במזרח רפיח, ונעצרו שמונה נוספים שניסו להימלט מתשתיות טרור תת-קרקעיות.
הכוחות ממשיכים לפעול באופן ממוקד במרחב, בזיהוי וחיסול תאי טרור שנותרו באזור.