צה"ל ממשיך לפעול במרחב מזרח רפיח, והבוקר (שישי) הודיע כי אותרו תשעה מחבלים נוספים שחוסלו במנהרה במרחב.

הכוחות שפועלים בזירה משתייכים לצוותי הקרב של חטיבות הנח"ל וגולני, בשיתוף לוחמי יחידת יהל"ם.

לפי ההודעה, המחבלים אותרו וחוסלו ככל הנראה בעקבות פעילות ממוקדת של צה"ל, שכללה סריקות, פיצוץ תוואי תת-קרקעי, והשמדת תשתיות באמצעות תקיפות אוויריות ואמצעים הנדסיים.

צה"ל עדכן כי במרחב מזרח רפיח חוסלו עד כה למעלה מ-30 מחבלים שניסו להימלט מתוך מערכות טרור תת-קרקעיות, חלקן נחשפו במהלך ימי הלחימה האחרונים.

עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בפריסה רחבה, בהתאם למתווה הפסקת האש, "ויסירו כל איום מיידי בהתאם לצורך".