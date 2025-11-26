חבר הכנסת משה גפני נאלץ לפרסם היום (רביעי) הבהרה בה הוא מכחיש דברים המיוחסים לו בפוסטים ברשתות החברתיות.

לפי הפוסטים, גפני אמר בריאיון שאם הגוש של הליכוד והחרדים יקבל 61 מנדטים, "אנו רואים בכך את הסכמת הציבור להתחיל לסגור צירי תנועה בשבת, כולל את נתיבי איילון".

בפוסט, שכלל גרפיקה עם תמונתו של גפני, נטען כי הדברים נאמרו בריאיון לכלי תקשורת בשם "קול התורה". אלא שבפועל אין כלי תקשורת כזה, והדברים מעולם לא נאמרו.

מטעם חבר הכנסת משה גפני נמסר: "הבהרה, הפוסט שמהודהד ברשתות החברתיות על ידי פעילי שמאל בשעות האחרונות הינו 'פייק ניוז'".

"כמובן שהדברים המצוטטים בו לא נאמרו, מה גם שאין כלי תקשורת בשם הזה שכביכול שם אמר את הדברים".